La Unesco rechazó el trasplante de útero por problemas éticos

El Hospital Clínic de Barcelona ya ha pasado a la historia de la medicina como el primer centro en llevar a cabo un trasplante de útero en España. La cirugía pionera, que ayer adelantó ABC, tuvo lugar el pasado 5 de octubre con dos hermanas como donante y receptora. Tamara y Bárbara son las otras protagonistas del avance médico. La primera nació con un trastorno congénito que impide el desarrollo del útero y la segunda no dudó en convertirse en su donante. Pasados dos meses de la operación, su estado es bueno ya ha tenido su primer ciclo menstrual y está a la espera de que se implanten alguno de sus once embriones obtenidos por fecundación in vitro para ser madre.

El éxito de la cirugía, sin embargo, se ha visto enturbiado por la decisión de Cataluña de autorizar este trasplante experimental sin la luz verde la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes. La ONT argumentó problemas éticos para dar su bendición, objeciones similares a las expresadas por el Comité de Bioética de la Unesco. En su último informe, esta institución abordó el debate de la gestación subrogada y también el trasplante de útero, recuerda a ABC Federico Montalvo, miembro del citado comité. «Dijimos que presentaba importantes problemas éticos desde la perspectiva de la mujer receptora, la donante y también del futuro feto».

El informe, realizado en 2019, se dictaminó que «en el estado actual de la ciencia y dados los posibles riesgos que plantea para la donante, receptora y el propio feto, no era una técnica que hubiera que implantar».

El Comité de Bioética debatió, sin llegar a un acuerdo, sobre la maternidad subrogada. Sobre el trasplante de útero «no hubo ningún debate, se consideró que era una intervención demasiado arriesgada que planteaba muchos dilemas éticos».

La ONT no estaba de acuerdo con que el primer trasplante de útero de España se hiciera con una donante viva y, menos aún, con una mujer que aún era fértil y debía renunciar a tener más hijos, como sucedió. Su propuesta era que se planteara la intervención con el órgano de una mujer fallecida. O en última instancia, de alguien de más edad y cercana a la menopausia. Tampoco se consideraba que la pandemia fuera el momento más idóneo para embarcarse en este proyecto tan delicado.

Otro de los argumentos éticos en contra de este tipo de traspantes es que el útero no es un órgano vital, como puede ser el corazón o el hígado. Se injerta con el único objetivo de satisfacer el deseo de ser madre. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud sí encajaría en el concepto de salud reproductiva que defiende esta institución, rebate Federico Montalvo. «No sería una medicina entendida para satisfacer un deseo, en este sentido encajaría dentro de una visión más holística de salud que defiende la OMS», argumenta el experto.