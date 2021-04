Los turistas que lleguen a España evitarán test y cuarentenas con el certificado verde digital Será universal, gratuito y un facilitador de la movilidad, según Sanidad

Aún debatiéndose en el seno de la Unión Europea, el certificado verde digital –mal llamado pasaporte Covid, según el Ministerio de Sanidad– comienza a aterrizar en los países miembros y en sus regiones. Dentro del margen que queda en manos de cada uno de los Veintisiete, España eximirá de guardar cuarentena o realizarse test específicos en su territorio a los extranjeros que lleguen hasta su territorio y demuestren con él su vacunación, inmunidad o que no están contagiados.

«El certificado es un gran facilitador, lo que no hace es sustituir las competencias de los estados en temas de salud pública. Un viajero que venga a España con un certificado no va a tener que someterse a las restricciones que establezca en este caso España: ni cuarentena ni prueba en el aeropuerto cuando llegue. Simplemente enseñará su certificado y se comprobará que ha sido emitido por una autoridad sanitaria», explicaba este jueves en rueda de prensa el secretario general de Salud Digital, Alfredo González. En su opinión, este carnet facilitará la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea «con todas las garantías y la seguridad, porque sabemos que posee una prueba fehaciente que garantiza que esa persona no está infectada».

En España ya se ha comenzado a realizar el proceso de implantación y se espera tenerlo implantado en el mes de junio con el fin de que funcione «plenamente» para la campaña de verano. Serán las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, las que emitan y entreguen los certificados.

«El certificado está pensado para no ser discriminatorio, por lo que no solo certifica que una persona se ha vacunado, sino que acredita otras circunstancias para impulsar la normalidad, como haberse vacunado, estar en posesión de una prueba diagnóstica negativa o haber pasado la enfermedad», zanjó González. En España se comenzará a distribuir en el mes de junio, para que en julio permitir despegar «la campaña de verano». Además, será gratuito y universal –distribuido para ello tanto en formato físico como digital–.