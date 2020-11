Trump y Biden: reacciones muy diferentes a las noticias de la vacuna

Las noticias sobre los avances en el desarrollo de la vacuna se viven con ansiedad en EE.UU., uno de los países más afectados por la pandemia de Covid-19 y el que acumula más casos y fallecimientos dentro de sus fronteras. El coronavirus ha supuesto ya más de once millones de casos de estadounidenses y se acerca a las 250.000 muertes, en medio de un fuerte repunte, con récords de contagios diarios y de hospitalizaciones.

Donald Trump y Joe Biden no tardaron en reaccionar a los excelentes indicadores sobre la efectividad de la vacuna de Moderna. Y lo hicieron en términos muy diferentes. El primero afronta sus últimos meses en la Casa Blanca, tras navegar una pandemia que impactó en medio de su campaña de reelección y que pudo tener efecto en la victoria del candidato demócrata. Biden, que asumirá el cargo de presidente de EE.UU. a finales de enero -si la guerra legal que ha entablado Trump no lo impide-, tendrá en la lucha contra el Covid-19 la primera urgencia de su Gobierno.

«Se ha anunciado otra vacuna», reaccionó Trump en Twitter sobre el anuncio de Moderna. «Para esos grandes "historiadores", por favor, recordad que estos grandes descubrimientos, que acabarán con la Plaga China, ¡se hicieron bajo mi mandato!». Moderna es parte de la «Operation Warp Speed» («Operación Velocidad Endiablada»), la iniciativa de la Administración Trump para financiar el desarrollo de vacunas contra el Covid, que se introdujo la primavera pasada. Moderna recibió 2.500 millones de dólares en financiación estatal. Pfizer, sin embargo, optó por no contar con dinero público y no forma parte de la operación, aunque sí ha firmado un contrato con el Gobierno de EE.UU. para producir millones de dosis para el país.

Después de recordar que los avances de la vacuna se hicieron bajo su Administración, Trump celebró los avances en la bolsa por la efectividad de la vacuna y aseguró que los países europeos «están siendo machacados» por el virus y que los medios no dicen nada sobre ello.

Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great “historians”, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!