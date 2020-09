Un tripulante de un yate de lujo amarrado en Palma da positivo por coronavirus

Josep María Aguiló SEGUIR Actualizado: 09/09/2020 09:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Club de Mar Mallorca, ubicado en Palma, ha confirmado este martes por la tarde que uno de los tripulantes del yate 'Yasmine of the Sea' ha dado positivo en la prueba PCR que se le hizo recientemente tras haber tenido síntomas leves de dolor de garganta. «Estos síntomas han remitido en las últimas 24 horas y el citado marinero se encuentra bien», ha señalado el Club de Mar a través de un comunicado. Cabe recordar que años atrás la denominación oficial del citado yate era 'Stargate', siendo su propietario originario el jeque Abdullah bin Khalifa Al Thani, miembro de la familia real catarí.

En estos momentos, los responsables del yate «están a la espera de un contraanálisis para verificar el resultado positivo». En cuanto al resto de la tripulación, se ha sometido también a pruebas PCR para comprobar si se puede haber producido o no algún nuevo contagio. «Desde que se detectó el positivo, la tripulación permanece confinada en el barco y únicamente baja a tierra para depositar residuos en el contenedor», continúa la nota del Club de Mar. El 'Yasmine of the Sea', que navega en la actualidad bajo bandera de Bahamas, llegó a Palma el pasado domingo, en donde permanece ahora. Sus escalas anteriores habían sido Valencia e Ibiza.

Según ha especificado el Club de Mar, tan pronto como se tuvo el resultado de la primera PCR, «el capitán del barco informó a Sanidad Exterior a través de su empresa consignataria para recibir indicaciones sobre cómo actuar». En ese sentido, hasta que se acuerde un protocolo, el personal del barco permanecerá en cuarentena. El 'Yasmine of the Sea' es autosuficiente, por lo que se podrá realizar la cuarentena «sin problemas de suministro».

«Constantes controles»

El citado comunicado también indica que «a lo largo de los últimos meses la tripulación se ha sometido a constantes controles, tanto de PCR como de análisis serológicos, siendo este el primer y único positivo». En cualquier caso, el armador del barco «ha alquilado una casa por si fuera necesario separar a parte de la tripulación ante la posibilidad de que los PCR den algún otro resultado positivo».

El Club de Mar «ha estado informado en todo momento de la situación y, al igual que el barco, se mantiene a la espera del protocolo de las autoridades sanitarias». La nota concluye explicando que «ningún trabajador del Club de Mar ha tenido contacto directo con la tripulación del 'Yasmine of the Sea', al que únicamente se ha prestado servicio de amarraje».