El Tribunal balear castiga a Armengol por discriminar a los centros privados de educación infantil

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado dos sentencias declarando la nulidad de un decreto (de forma parcial), una orden y una resolución del Gobierno balear que estipulaban ayudas para familias en situación social y económica desfavorecida para su escolarización en centros ... de la red de 0-3 años para el curso 2019-2020 .

El Tribunal considera que el Govern, presidido por la socialista Francina Armengol , discrimina y vulnera el principio de igualdad porque condiona, para el acceso a dichas ayudas, que los menores sean escolarizados o en centros públicos o privados siempre que estos constituyan «una red educativa complementaria a la red de escuelas infantiles públicas para garantizar el derecho a la educación de los niños, siempre que suscriban el convenio correspondiente», dice el decreto. Por lo tanto, quedan fuera de estas ayudas aquellos niños que no vayan a un colegio que tenga convenio suscrito con la administración .

«En este punto coincidimos con la parte recurrente en que el principio de igualdad y no discriminación en el derecho a la educación no soporta que la ayuda a las familias más vulnerables socialmente en riesgo de exclusión social no dependa de sus condiciones socioeconómicas, sino de elemento ajeno a las mismas , como si el centro educativo privado ha optado por suscribir o no un determinado convenio con la Administración que regulará aspectos organizativos ajenos a las necesidades socioeconómicas de las familias», dice una de las sentencias a las que ha accedido ABC. « El carácter no obligatorio ni gratuito de la educación de este primer ciclo de educación infantil no justifica el trato diferenciado », agrega el tribunal.

Con estas dos sentencias, el Tribunal obliga al Gobierno balear a universalizar las ayudas a todas las familias vulnerables sea cual sea el centro infantil de 0-3 en el que escolaricen a sus hijos , sin que pueda exigirse que los centros se integren en una determinada red sometida a la intervención pública.

4,5 millones de euros

Además, en el caso de la orden, la sentencia dice que «en cuanto establece con carácter general una distribución de cantidades económicas para las ayudas a la escolarización, debió someterse a informe preceptivo del Consejo Escolar para que emitiese su parecer sobre la indicada distribución ». Al no haber se hecho, el tribunal ha determinado que la orden debía anular de forma íntegra.

La nulidad de estos reglamentos supone, además, que el Gobierno ha distribuido hasta 4,5 millones de euros de ayudas sin cobertura normativa, lo que debiera acarrear la devolución de las mismas y una nueva convocatoria abierta a la totalidad de las familias.