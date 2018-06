África El tribunal de apelaciones anula la pena de muerte para Noura Hussein La adolescente sudanesa, que mató a su marido después de que la violara, fue condenada a cinco años de prisión

El tribunal de apelaciones de Jartum (Sudán) revocó la sentencia de muerte de Noura Hussein, la joven que mató a su marido después de que este la violara. Los abogados y activistas que están defendiendo a la adolescente anunciaron el martes por la tarde que el veredicto por asesinato premeditado también había sido anulado. Hussein ha sido condenada a cinco años de prisión por homicidio.

El mes pasado, un tribunal islámico la sentenció a muerte por ahorcamiento por asesinar a su esposo Abdulrahman Mohamed Hammad, de 35 años, con quien la obligaron a casarse. Hussein se vio obligada a firmar un contrato matrimonial en 2014, sin embargo el enlace no se formalizó hasta el año pasado. La joven, de 19 años, huyó durante tres años a casa de una tía que vive lejos de su ciudad. Sin embargo, su propia familia la habría engañado para que regresara a casa y fue entonces cuando fue entregada a su esposo y se llevó a cabo la ceremonia nupcial. Después de que la sudanesa se negara a consumar el matrimonio en repetidas ocasiones, su marido la forzó con la ayuda de unos familiares. Al día siguiente cuando este quiso violarla de nuevo, Hussein se resistió y le acuchilló causándole heridas mortales.

En una declaración reciente, la joven dijo que había recogido el cuchillo con la idea de suicidarse. Tras el incidente, la joven corrió a casa de sus padres quienes, por miedo a venganza según los medios locales, la entregaron a la policía. Hussein se encuentra en la prisión de mujeres de Omdurman desde mayo de 2017 y la nueva pena de cárcel será efectiva desde su detención. La familia de la acusada deberá pagar 337,000 libras sudanesas (unos 16.000 euros) en concepto de «dinero de sangre» a los familiares de la víctima.

Este caso dio la vuelta al mundo, activistas de los derechos humanos y celebridades internacionales como Naomi Campbell y Emma Watson se volcaron en la causa y mostraron su apoyo a Hussein en una campaña global bautizada como #JusticeforNoura; más de 1 millón de personas pidieron justicia para Hussein.

Tras conocerse la noticia, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que aplaudía la revocación de la pena de muerte aunque calificó la nueva sentencia de cinco años de prisión como un «castigo desproporcionado». Dicha organización benéfica instó a Sudán a reformar sus leyes sobre el matrimonio y la violación conyugal «para que las víctimas no sean penalizadas». En este país africano el matrimonio forzado es la realidad de muchas niñas y mujeres así como la violencia conyugal. Según la ley sudanesa, los repetidos abusos sexuales no se consideraron violación porque Hussein era su esposa. En declaraciones a The Guardian, la joven dijo que si la indultaban estudiaría derecho para defender a otras personas oprimidas.