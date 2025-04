Un tribunal alemán levanta el confinamiento obligatorio por «desproporcionado»

La infección de coronavirus de 1.500 trabajadores del matadero Tönnies llevó a decretar el confinamiento de la localidad de Güttersloh, en primer lugar hasta el 30 de julio y prorrogado más tarde durante la semana siguiente. El Tribunal Superior Administrativo de Renania del Norte-Westfalia ha determinado sin embargo que la medida es «desproporciona» y ha obligado a levantar el confinamiento . «No había nada que objetar al primer decreto de confinamiento», explica el tribunal en el comunicado en el que anuncia su sentencia, puesto que se trataba de una reacción de urgencia. Los magistrados entienden que se trataba de ganar tiempo para esclarecer la situación y contar con una sólida base de datos sobre la que tomar decisiones. Pero la prolongación de las restricciones durante una segunda semana no puede ser considerada necesaria, según el tribunal, puesto que las autoridades ha habrían tenido tiempo de diseñar medidas menos limitadoras de los derechos y libertades de los ciudadanos. «Habría sido posible y necesario dictar una regulación diferenciada», dice el comunicado.

«La verdad es que no sabe uno qué hacer. El gobierno regional dice una cosa, los tribunales dicen otra. La gente no sabe a quién ha de hacer caso y yo, personalmente, salgo de casa lo mínimo, para comprar y para llevar comida a mi madre, que vive sola», dice Lena Henning, que vive en Rheda-Wiedenbrück y se acerca hasta Güttersloh para hacer la compra para su madre. «Me he alegrado sobre todo por los niños, después de una semana encerrados en casa y sin ir al colegio estaban ya muy inquietos. Es una alegría que puedan volver a la vida normal», comenta por su parte Hanna, madre de cuatro hijos, uno de ellos todavía en la guardería.

Tras confirmarse el rebrote de coronavirus , buena parte de los vecinos de Güttersloh habían sido sometidos a test y la situación de contagios no era para nada comparable con la del matadero, por lo que el tribunal considera que no hay evidencias de que la situación de peligro sea mayor en esta localidad que en otras, por lo que «ya no es compatible con los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato», dice la sentencia del recurso de urgencia contra la prolongación de las restricciones, que el tribunal califica de «probablemente ilegal».

La demanda a la que respondía esta sentencia había sido interpuesta por una sociedad limitada, una empresa con varios locales dedicados a salas de juegos. Anteriormente, otra demanda interpuesta por un ciudadano contra las primeras medidas restrictivas fue rechazada por este mismo tribunal, al considerar que existía «peligro concreto suficiente».

