Hospital Gregorio Marañón de Madrid Una UCI, tres olas: el precio de seguir con vida El 80 por ciento de los enfermos graves de Covid salen adelante tras cuatro semanas de ingreso, los cuidados de un mínimo de diez profesionales y un coste de entre 66.000 y 115.000 euros

Hoy es un buen día en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el mejor desde que se encrespó la tercera ola. Solo hay 47 enfermos ingresados donde hace unos días había 60. Es el mejor síntoma de que la curva se aplana. Primero caen los contagios, después los ingresos y 10-15 días después, las UCI empiezan a respirar. Puede que solo sea un alivio pasajero. En estas unidades, donde más se siente el rastro de sufrimiento del virus, prefieren no hacerse ilusiones. No ha acabado casi la tercera y ya temen la cuarta oleada. Lo aceptan casi con la resignación de a quien ya no le quedan ni fuerzas para protestar.

En este hospital, donde llegaron