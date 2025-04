Sanidad no descarta volver a una fase 0 si hay difusión a nivel nacional: «Sobre la mesa están todas las medidas» La incidencia acumulada, la positividad y la ocupación en las UCI empeora en nuestro país

Sanidad ha notificado este lunes 37.889 contagios y 217 fallecidos desde el pasado viernes . Se trata de un aumento en más de 10.000 casos en comparación con la cifra notificada el lunes de la semana pasada, lo que implica una aceleración en la transmisión del virus en España. Según el ministerio, 3.750 casos se han diagnosticado en las últimas 24 horas.

La media de casos en los últimos 3 días responde a los 12.000 casos diarios, lo que entra en el «promedio de los últimos días», ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). «La última semana la estabilización parece tener una ligera tendencia ascendente. La evolución, sin tener un incremento muy rápido, sigue sometiendo al sistema asistencial a presión».

La incidencia acumulada en los últimos 14 días en España ha ascendido a los 312, una cifra mucho mayor a la de hace tres días, cuando Sanidad la cifraba en 280. Mientras, la positividad también aumenta al 12,1 y los pacientes Covid-19 cada vez ocupan un mayor porcentaje de las camas UCI en nuestro país: 21%. Los tres indicadores han empeorado bruscamente respecto al viernes.

Sobre la posibilidad de que toda España vuelva a una fase 0 como a principios de mayo, Simón ha señalado que «sobre la mesa están todas las medidas si se considera que hay riesgo de difusión a nivel nacional».

El director del CCAES ha lanzado «una reflexión». «Estamos todos muy cansados, la población ha estado con muchas medidas, tanto el confinamiento como después, con un impacto económico muy importante. Imponer medidas más duras es fácil que cueste mucho implementarlas. Para evitar esto, conviene la aplicación a título individual de estas medidas. Ir con la mascarilla, respetar la distancia con tus amigos no es lo más agradable del mundo, pero eso puede evitar medidas más drásticas».

Por comunidades, Simón ha detallado que en Madrid las medidas impuestas por Sanidad y la el Gobierno de la Comunidad han tenido un claro impacto: «Considerando los posibles retrasos, en los municipios de más de 100.000 habitantes, hay 7 que están claramente por debajo de los 500, 5 por debajo de los 400. Solo uno está en 500 y otro, que es Parla, ha pasado a los 579».

No obstante, según el experto, «tenemos que ver como evoluciona. Esto no se ha acabado», ya que en Madrid la incidencia acumulada sigue siendo muy alta. «Aunque algunas medidas se vayan reduciendo, sobre todo el confinamiento permietral, otras medidas se tendrán que mantener» . Además, Simón ha señalado que «no hay intención de extender el estado de alarma en Madrid, por lo que no se mantendrá el cierre perimetral de la ciudad».

Por tanto, todo apunta a que este sábado, día en el que se cumplen 15 días desde la declaración del estado de alarma en Madrid, se relajarán las medidas de restricción en la comunidad. Sin embargo, Simón ha apelado a la responsabilidad individual para reducir los desplazamientos innecesarios . «No creo que haya nadie en España que no entienda que la movilidad entre comunidades con diferente transmisión es un riesgo. Espero que no necesitemos tener confinamientos, pero podría ser», ha asegurado.

La situación de Navarra

En cuanto al confinamiento perimetral recién decretado en Navarra , la comunidad con la incidencia acumulada más alta (945), Simón ha señalado que «si hubiera problemas jurídicos para aplicar las medidas, tendríamos que ver qué alternativas hay». Refiriéndose al estado de alarma, ha indicado que «tenemos que normalizar algunas de las situaciones que estamos viviendo cuando estamos en una situación pandémica como esta.

Sobre la situación en Navarra, el director del CCAES ha explicado que, pese a que «su incidencia es la más alta, es cierto que no llega al límite de ocupación en UCI». En parte, se debe a que la edad media de contagiados es una de las más bajas de España , es decir, que los mayores están más protegidos frente al virus. De ahí una menor complicación de los casos y una menor hospitalización.

Incidencia por edad

Simón ha indicado que en España hay un alto nivel de detección de asintomáticos, de entre un 40 y 45%, pero se trata de una cifra muy por debajo de las notificadas en verano, que ascendían al 70%. Por edad, en la actualidad el grupo con mayor incidencia es el de los jóvenes de 15 a 19 años . Además, también se observa un incremento en mayores de 80 y 90 años, cuyo efecto queda patente en la cifra de fallecidos: 459 en los últimos días.

Noticias relacionadas Chivite anuncia el cierre de Navarra frente al Covid