Las transfusiones de plasma evitan ingresos en UCI y muertes

No es concluyente aún, pero el plasma de los de los enfermos recuperados del Covid podría ser un buen aliado para evitar muertes e ingresos en las UCI. El primer ensayo clínico, realizado en 20 hospitales y centros de transfusión de toda España, revela resultados esperanzadores para el tratamiento de la pandemia. Transfundir la sangre con los anticuerpos de personas convalecientes que han superado el coronavirus podría frenar el empeoramiento en cascada de los enfermos, concluyen los investigadores.

El estudio, coordinado por el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid, ofrece una muestra pequeña pero reveladora con 81 pacientes durante la primera oleada del virus. Al azar, a la mitad se les administró el plasma más un tratamiento estándar (remdesivir, hidroxicloroquina, dexametasona...) y al resto (el grupo control) la medicación sin el plasma. Todos fueron tratados con una única dosis de plasma y recibieron las ayudas médicas de soporte respiratorio. Seis de los 43 pacientes del grupo control -que no recibieron la transfusión con los anticuerpos- empeoraron, necesitaron ingresar en la unidad de intensivos y recibir respiración asistida. El 14 por ciento falleció, pero ninguno de los 38 enfermos tratados con plasma perdió la vida . La tasa de supervivencia de estos pacientes fue del cien por cien.

Funciona en la fase precoz

«Creemos que la terapia ha funcionado porque tratamos a nuestros enfermos en una fase precoz de la enfermedad, cuando acababan de ser hospitalizados y llevaban solo 7-8 días desde el inicio de los primeros síntomas . En ese momento, existe un apogeo viral, pero la enfermedad aún no ha desencadenado una tormenta inflamatoria. El plasma proporciona nuevos anticuerpos que refuerzan al sistema inmune y ayudan al enfermo a luchar contra la infección», explica Rafael Duarte, coordinador del estudio español junto a la investigadora Cristina Avendaño.

El análisis de Duarte coincide con los resultados de otros dos estudios realizados en China y Holanda, en los que se incluían pacientes hospitalizados con formas más graves de Covid-19 , algunos ingresados en las UCI. En ambos trabajos, la conclusión es diferente al estudio español. El plasma no resulto útil, probablemente porque los pacientes tratados eran casos más graves en los que las transfusiones no parecen ser la mejor opción.

¿Quién se beneficia?

Quién se puede beneficiar de las transfusiones, en qué momento, a qué edad o con qué complicación del coronavirus , son preguntas que aún no tienen respuesta. La investigación española quiere responderlas en una nueva fase del estudio que incluirá a más pacientes.

Los resultados de los trabajos españoles se sumarán a una iniciativa científica de ámbito internacional que pretende sumar varios ensayos clínicos, «como las piezas de un gran puzle», apunta Duarte. Solo entonces se podrá ofrecer como un tratamiento no experimental, asegura en referencia a la aprobación acelerada que ya ha hecho Estados Unidos. «Ahora la evidencia científica disponible no lo aconseja, aunque la Agencia del Medicamento de Estados Unidos puede tener información que no sea de dominio público», asegura.

Si funcionara, se contaría con un tratamiento aparentemente seguro y económico que no dependería de la producción de la industria farmacéutica a falta de otras alternativas. Y lo más importante, capaz de salvar vidas.