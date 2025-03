La trama de tesis irregulares fabricó un documento para doctorar a la esposa de uno de los catedráticos

La trama de tesis irregulares en las universidades de Granada y Murcia desvelado por ABC se acrecienta y afecta a un tercer centro, la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Uno de los líderes del grupo, José Luis Calvo Guirado, exprofesor de la Universidad de Murcia, dirige la Cátedra Internacional de Investigación en Odontología de la UCAM. Junto al otro líder de la trama, el catedrático de la Universidad de Granada Gerardo Gómez Moreno, dirigieron la tesis «Cirugía de implantes dentales en pacientes en tratamiento con dabigatrán», leída en la UCAM el 28 de junio de 2018.

La autora es Esther Fernández Cejas, esposa de Gerardo Gómez. Toda tesis con ensayos clínicos en humanos debe contar de forma obligatoria con un informe positivo del comité ético correspondiente que autorice la investigación. Esta tesis lo incluye. Se trata del «Informe del Comité Ético de Investigación Humana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada». Lo firma su «presidente», Alberto Rodríguez Archilla, con fecha 30 de noviembre de 2015.

El problema es que este comité ético había desaparecido quince años antes. Fuentes oficiales de la Universidad de Granada confirman a ABC que el único organismo con potestad para «velar por el cumplimiento de la legislación vigente sobre principios éticos que se deben respetar en una investigación es el Comité de Ética en Investigación Humana», presidido por la decana de la Facultad de Medicina, Aurora Valenzuela Galach.

Rodríguez Archilla firmó el 30 de noviembre de 2015 este informe como presidente del Comité Ético de Investigación Humana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada, cerrado quince años antes ABC

ABC contactó con el profesor Alberto Rodríguez Archilla, quien asegura lo siguiente: «Yo no he firmado ningún documento para una tesis doctoral, seguro que no, y menos para la Universidad Católica de Murcia, porque no es lógico, se debería haber pedido allí, no en Granada. Es la primera noticia que tengo».

Al decirle que los solicitantes fueron Gerardo Gómez Moreno y Esther Fernández Cejas, reconoce que el profesor Moreno pudo pedirle esa autorización, pero «igual fue para un estudio que se hizo con pacientes de aquí». Preguntado entonces por la validez del documento, el profesor reconoce que ese comité ético no existe:«A principios de los 2000 se creó el comité de la Universidad, que al ser superior anuló todos los demás».

«Se arrastraba...»

Entonces, ¿por qué lo firmó? El doctor Rodríguez Archilla responde haciendo equilibrios con sus palabras: «Bueno, no diría que es ilegal... aunque es cierto que no es pertinente un informe del Comité Ético de la Facultad de Deontología, porque el comité superior anula al de Odontología. Se firmó porque se arrastraba de antes».

Ante la insistencia de ABC sobre la falta de sentido de pedir y firmar ese documento en el año 2015, tres lustros después de la clausura de dicho comité, su respuesta fue clara: «Efectivamente».

Por su parte, la Universidad Católica de Murcia dijo este miércoles a ABC que la UCAM tiene comité propio, pero «el estudio tenía un director de la Universidad de Granada, los ensayos se hicieron allí y venía avalado por el comité de ética de esa universidad».

La tesis salió adelante y su autora se doctoró. Además de tener como directores a los dos líderes de la trama, dos de los tres miembros del tribunal que la aprobó fueron José Eduardo Mate Sánchez –secretario–, y Antonio Aguilar-Salvatierra Raya –vocal–.

Este último es uno de los odontólogos que se doctoró con una tesis plagiada y dirigida por José Luis Calvo Guirado y Gerardo Gómez Moreno, como desveló ABC el martes. En cuanto a Mate Sánchez, también había tenido a ambos profesores como directores de su tesis.

Tanto Calvo Guirado como Gómez Moreno declinaron este miércoles, de nuevo, responder a ABC. Los abogados del primero enviaron un escrito isntando a este periódico a retractarnos «en un plazo improrrogable de 48 horas». ABC se reafirma en la informaciones publicadas.

