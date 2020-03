El tráfico en los accesos a las grandes ciudades se reduce un 73%, lejos del 85% al que aspira el Gobierno

El Gobierno aspira a reducir el tráfico y movimiento en las ciudades hasta en un 85%, con el nuevo Real Decreto de los trabajadores esenciales. Ayer, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en largo recorrido los movimientos se redujeron un 71,11%, de los cuales el tráfico ligero desciende un 81,87% y pesados un 37,35%.

El tráfico en accesos a ciudades en general desciende un 73%, con mayor descenso en algunas ciudades y desciende un 79,3% el tráfico fronterizo.

Por regiones, el tráfico de vehículos en la región se redujo este domingo, el tercero bajo estado de alarma, un 90% en los accesos a la ciudad de Madrid y un 89% en las salidas de la misma, según los datos de la DGT.

Esta información también revela que las vías en las que mayor fue esta caída fueron la A-1 a la altura de Alcobendas, con un 94 por ciento menos de tráfico en las entradas y un 93 por ciento menos en las salidas; así como la A-2 con un 93 por ciento menos en las entradas y un 94 por ciento menos en las salidas, pero en el día festivo.

Por su parte, en el cómputo nacional se registró un descenso 87 por ciento en accesos a ciudades, mientras que los viajes de largo recorrido se desplomaron un 88,5 por ciento, en comparación con un domingo de febrero de 2020.

Por regiones, también las carreteras de Andalucía han visto muy reducido el volumen de vehículos este domingo. En Málaga, bajó el tráfico un 92 por ciento en las salidas de la ciudad y un 93 por ciento en las entradas. La que más caída experimentó fue la A-45 Zona Norte en Alto Las Pedrizas, tanto en sentido creciente como decreciente de la circulación, con un 93 por ciento.

En Sevilla, el descenso fue del 89 por ciento en entradas y del 88 por ciento en salidas a la ciudad. La carretera que más reducción de tráfico experimentó fue la A-66 en Guillena, que registró un 90 por ciento menos de vehículos en la entrada y un 91 por ciento en salidas.

La DGT también destaca el descenso de tráfico en Valladolid, con bajadas del 82 por ciento y 85 por ciento (salida y entrada a la ciudad, respectivamente). Las carreteras que más notaron el descenso fue la VA-20 en sentido creciente, con un 88 por ciento menos de vehículos que de costumbre a la salida.

En Valencia, la circulación se ha reducido un 85 por ciento en salidas de la ciudad y un 89 por ciento en entradas. Destaca la reducción de tráfico que sufrió la CV-500 en Saler en sentido decreciente, que registró hasta un 96 por ciento menos de tráfico.

Asimismo, se ha notado una menor concentración de vehículos en Zaragoza, donde bajó el tráfico un 77 por ciento y 85 por ciento (salidas y entradas, respectivamente). Llama la atención la circulación en la A-2 en dirección Madrid, que se redujo en un 38 por ciento en sentido decreciente. La mayoría de vías oscilan entre el 80 por ciento y el 90 por ciento.

Con respecto a viajes de largo recorrido, este domingo se registraron 117.863 movimientos por las carreteras competencia de la DGT, frente a los 1.025.035 de viajes que se registraron en un domingo del mes de febrero de este año para el análisis, lo que supone un 88,50 por ciento menos. De los 117.863 vehículos que circularon este domingo, 55.352 fueron pesados, es decir, camiones, articulados y transporte de mercancías.

Por regiones, de los movimientos registrados este tercer domingo bajo el estado de alarma, el 25,4 por ciento se produjo en la zona del Levante; el 17,4 por ciento en noroeste; el 18,9 por ciento en Andalucía; el 17,0 por ciento en el centro peninsular; el 13,7 por ciento en noreste; y el 7,6 por ciento en Galicia.

También el tráfico fronterizo ha sufrido una caída importante: este domingo se registró un descenso del 91,64 por ciento con respecto a un domingo típico del mes pasado. Por centros de gestión, hubo un descenso del 80,73 por ciento en el norte, un 95,39 por ciento en el suroeste, un 93,03 por ciento en el noroeste y del 96,48 por ciento en Pirineos.

Los viajeros de la hora punta de Cercanías de Madrid caen un 40% pero superan a los del fin de semana

El número de viajeros que utilizaron el servicio de Cercanías de Madrid en la «hora punta» de este 31 de marzo, segunda jornada laboral tras la paralización de las actividades no esenciales, arroja un descenso del 40% respecto al del mismo día de la pasada semana, hasta situarse en unos 48.000 pasajeros. No obstante, esta cifra está aún ligeramente por encima de los 33.000 viajeros que utilizaron este servicio el pasado sábado, cifras a las que el Gobierno pretende acomodar la movilidad con la paralización de trabajos no esenciales.

«Se trata de un volumen de viajeros un poco por encima del sábado, pero que indica que nos acercamos al pretendido nivel de los fines de semana», indicó la secretaria general de Transportes, María José Rallo.

En cuanto al tráfico en vehículo particular, el correspondiente a los accesos a Madrid en la mañana de este martes arrojó un descenso del 30% en comparación al martes pasado, y del 80% en relación a una jornada habitual.

La caída media del tráfico en coche particular en el conjunto de los entornos de las ciudades del país es del 73%, según Rallo, que considera que se trata de «datos muy positivos, que reflejan la disciplina de la población a la hora de cumplir las medidas decretada».

En la comparecencia diaria del comité de gestión técnica de la crisis, la «alto cargo» de Transportes constató que en el caso del transporte público y colectivo interurbano, las cifras de pasajeros siguen en niveles «muy bajos, casi testimoniales».

Transportes interurbanos

Los trenes AVE y de Media y Larga Distancia que tienen permitida su circulación para garantizar los desplazamientos contemplados en el decreto del estado de alarma transportaron este lunes a 1.040 pasajeros, una «cifra bajísima» que además arroja un desplome del 60% respecto a una semana. Respecto al autobús de línea interurbano, mostró este lunes una ocupación media del 4%, una cifra «testimonial», según Rallo, mientras que los aviones peninsulares presentaron un tránsito de pasajeros equivalente al 6% de lo habitual. Este lunes apenas se operaron 341 vuelos de este tipo.

No obstante, la secretaria general de Transportes destacó que la Agencia de Seguridad Aérea (Aesa) lleva hasta el momento autorizados un total de 53 vuelos «especiales» destinados a repatriar españoles desde otros países y transportar material sanitario.