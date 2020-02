Los trabajadores de los centros de menores tutelados dicen que el Consell de Mallorca «sabía lo que pasaba» La institución insular celebrará este jueves un pleno al que se llega sin que los distintos partidos hayan logrado consensuar ni una sola medida conjunta contra la explotación sexual infantil y los abusos

Los diputados de Vox en el Consell de Mallorca Pedro Bestard y Toni Gili, así como la diputada de la misma formación en el Parlamento balear Idoia Ribas, denunciaron ayer que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) «sabía todo lo que pasaba» con los menores que tutela, «porque los trabajadores le informan a diario» sobre las problemáticas que afectan a dichos menores. «Los responsables políticos del IMAS no pueden alegar desconocimiento», afirmó Gili.

Bestard, Gili y Ribas comparecieron en rueda de prensa para explicar que recientemente han visitado un piso de menores tutelados que el IMAS tiene concertado con una entidad en Palma. Gili ha expresado su reconocimiento a los educadores sociales que trabajan en los centros de acogida. «No cuestionamos en ningún momento a los trabajadores y técnicos», ha destacado. Asimismo, ha anunciado que Vox ha presentado varias preguntas al tripartito de izquierdas que gobierna en el Consell de Mallorca para conocer, por ejemplo, «cuál es el número actual de menores tutelados por el IMAS» o «cuál es la aportación mensual que reciben las entidades concertadas que gestionan los pisos de menores tutelados del IMAS por cada menor».

Cabe recordar que los centros de protección de menores son de dos tipos, de acogida o tutelados y de internamiento. Los primeros son gestionados por el Consell de Mallorca a través del IMAS, mientras que los segundos son controlados por el Gobierno balear. Más allá de esa división de funciones, la controversia en torno a la supuesta falta de implicación de los actuales gobernantes para intentar proteger mejor a los menores tutelados se inició en enero, tras haber trascendido el caso de una niña de 13 años que se escapó por unas horas de su centro de acogida en el día de Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó.

El pasado mes de enero trascendió también la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. Paralelamente, el Govern dio a conocer que desde 2016 había despedido a cinco trabajadores de sus centros de internamiento por «conductas sexuales inadecuadas» con menores. La extrema gravedad de todos esos hechos no ha hecho posible, sin embargo, que los distintos partidos con representación en el Consell de Mallorca y en el Parlamento balear hayan sido capaces de consensuar de manera conjunta una sola medida para luchar coordinadamente contra la explotación sexual infantil y los abusos a menores.

Los tres partidos que gobiernan en el Consell de Mallorca bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera, el PSOE, MÉS y Unidas Podemos, anunciaron el pasado lunes que rechazan la creación de una comisión de investigación en la institución insular sobre las citadas problemáticas que sufren los menores tutelados. La puesta en marcha de dicha comisión había sido propuesta por el PP, Cs y Proposta per les Illes (PI) en el Consell de Mallorca, que criticaron con suma dureza la decisión tomada el lunes por el tripartito insular.

El PSOE, MÉS y Unidas Podemos en el Consell de Mallorca proponen, como medida alternativa, la creación de una comisión de expertos «para aportar soluciones» a los casos de explotación sexual infantil. La comisión promovida por el tripartito se pondría en marcha en 15 días, con el objetivo de que en el plazo de tres meses se pueda presentar un informe para evaluar los hechos y tener propuestas de acción futuras. La comisión que habían propuesto el PP, Cs y el PI habría estado centrada en las actuaciones llevadas a cabo por el IMAS, que preside el socialista Javier de Juan y que gestiona los 30 centros de acogida que existen en Mallorca.

Ambas propuestas serán debatidas en el pleno de este jueves en el Consell de Mallorca, si bien sólo saldrá adelante la del equipo de gobierno tripartito, dada la actual correlación de fuerzas en la institución insular. En dicho pleno se debatirá también una moción presentada por Vox para que se lleve a cabo una auditoría económica y de servicios en el IMAS. Una propuesta en esa misma línea había sido presentada ya por Vox en el pleno de diciembre, pero sólo contó con el voto favorable de Cs.

Por lo que respecta al Govern, la socialista Francina Armengol descartó el pasado martes que el Ejecutivo que preside —conformado por el PSOE, MÉS y Unidas Podemos— vaya a asumir responsabilidades políticas por los casos de explotación infantil y de abusos a menores detectados en estos últimos años en Mallorca. Armengol reconoció que se trata de un «problema gravísimo» que exige que se coordinen «mucho más» todas las administraciones, incluida la del Estado, pero recordó que la gestión de los centros de acogida corresponde al Consell de Mallorca. Aun así, aclaró que la consejera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago, de MÉS, ha actuado en este asunto «desde sus competencias». Por último, Armengol reiteró que ha solicitado «más recursos» a la Policía y a la Fiscalía para poder luchar contra las mencionadas lacras.

Las explicaciones de Armengol no convencieron a la oposición. Así, el portavoz del PP, Biel Company, señaló que la mandataria balear «ha impuesto la ley del silencio» a sus socios en relación a esa problemática. Company añadió que si Santiago y De Juan no son destituidos, la presidenta balear será «cómplice de todos ellos». Por su parte, la portavoz adjunta de Cs, Patricia Guasp, indicó que «el Govern es el responsable último de revisar los protocolos», para mejorarlos si no funcionan. Las críticas más duras las recibió Armengol por parte del portavoz de Vox, Jorge Campos, quien acusó a la presidenta de convertir Baleares en «un estercolero moral».

En el Parlamento balear tampoco se creará una comisión de investigación sobre los menores tutelados por las instituciones isleñas. Así lo anunciaron el miércoles de la pasada semana el PSOE, Unidas Podemos y MÉS en la Cámara regional, al entender que debe ser el Consell de Mallorca la institución en donde se debatan y voten propuestas de esas características. Las tres formaciones citadas hicieron ese anuncio después de que Cs y Vox hubieran presentado sendas propuestas en el Parlamento autonómico abogando por la creación de una comisión de investigación específica en la Cámara balear.