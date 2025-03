Trabajadoras de la limpieza denuncian que sí tienen que ir a las oficinas desalojadas por coronavirus

A pesar de que la consultora EY decidió ayer que todos sus empleados teletrabajaran desde casa tras detectar un positivo en coronavirus en su sede de la Torre Azca en Madrid, profesionales de la limpieza de Ilunion denuncian que sí han tenido que ir a trabajar . «Han desalojado a sus empleados, pero nuestra empresa de limpieza no debería habernos obligado a trabajar», señala una de ellas en una conversación con ABC.

« Al final vamos a cogerlo , estamos desprotegidas, sin mascarillas», alerta una de las trabajadoras que prefiere no revelar su nombre por miedo a represalias. «Yo los guantes me los traigo siempre porque lo que me dan aquí son pésimos. Mascarillas no nos han proporcionado, pero una compañera ha conseguido y nos las hemos repartido entre todas, aunque son de papel», relata.

Las empleadas de Ilunion no son las únicas que se encuentran trabajando en las oficinas. Personal de seguridad y recepcionistas también están cumpliendo su jornada laboral. Asimismo, la misma fuente ha asegurado a este periódico que «el comité ejecutivo también está trabajando en la planta 19». No obstante, la limpiadora sostiene que su riesgo es mayor: «nosotras estamos en contacto directo con todos los residuos y aquí no ha venido nadie a desinfectar ».

La trabajadora tiene miedo de contagiarse del virus. «Estoy operada de tumores, mi compañera padece de corazón y tiene cáncer . Ilunion es una empresa que contrata a gente con minusvalía, tenemos muchísimo más riesgo», critica.

Jaime del Barrio, experto en salud de EY, explica a ABC que se trata de «un miedo infundado» , ya que «no hay ningún riesgo». «El virus no está en el ambiente, nadie que esté aquí se va a contagiar por estar», asegura.

La empleada asegura que no les han indicado en qué lugar exacto trabajaba el contagiado por coronavirus. Además, señala que tienen «prohibido» utilizar lejía para limpiar, lo que complica todavía más la tarea de desinfección.

«No les ha importado lo más mínimo nuestra salud»

Según relata, la orden de acudir a trabajar hoy se la ha dado su supervisora de Ilunion, lo que le ha sorprendido. «Parece mentira que sea una empresa de personas con minusvalía, no nos tenían que haber mandado a ninguna, no les ha importado lo más mínimo nuestra salud», lamenta.

Tras comunicar la situación al sindicato de la empresa , los mismos compañeros «no daban crédito» , según la trabajadora. Y es que la decisión de Ilunion dista mucho de la de EY, una firma de servicios profesionales que cuenta con 3.100 trabajadores solo en Madrid, por lo que se le considera una de las «big four» en su sector.