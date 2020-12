Un trabajador transfronterizo español espera sin recelos la vacuna en Gibraltar Antonio Paula Sánchez Morodo será de los primeros españoles en recibir la vacuna contra el Covid-19

Antonio Paula Sánchez Morodo, que trabaja en un centro de menores de Gibraltar, será uno de los primeros españoles en recibir la vacuna para la covid-19, una experiencia a la que, como la mayoría de sus compañeros, no se enfrenta con miedos ni recelos. «No soy aprensivo. Creo que es la única forma de volver a la normalidad. Es la única solución efectiva contra el virus», ha dicho hoy a Efe.

Este vecino de Torreguadiaro, una pedanía de San Roque (Cádiz) a 28 kilómetros del Peñón, es uno de los aproximadamente 300 españoles transfronterizos que trabajan en Gibraltar en el sector sociosanitario. Será, por tanto, de los primeros españoles en recibir la vacuna para la covid-19.

El Reino Unido ha comenzado esta semana la inmunización de parte de su población con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech y proveerá de ella a todos los territorios británicos de ultramar al mismo tiempo. Gibraltar esperaba recibir sus primeras dosis y empezar a vacunar a su población en un plazo de dos semanas, aunque el programa finalmente se ha retrasado a enero. Siguiendo las mismas pautas que en el Reino Unido el programa de vacunación de Gibraltar comenzará por los mayores de 80 años, las personas de riesgo sanitario y los trabajadores sociosanitarios.

Tras saber que ellos están incluidos, los trabajadores españoles transfronterizos que recibirán la vacuna andan con «inquietud», un sentimiento que ahora, al conocer el retraso al mes de enero, se ha aligerado. «Somos un reflejo de la sociedad española. Hay quien quiere ponerse la vacuna, otros que tienen muchas aprensiones y hay incluso alguno que es negacionista. La mayoría de los trabajadores están por la labor de vacunarse», explica.

Él está dentro de este grupo. Cree que por su trabajo, en el que trata con personas de riesgo, tiene «como mínimo la obligación moral» de ponerse la vacuna. Antonio Paula Sánchez lleva casi cuatro años trabajando en un centro de menores de Gibraltar donde atiende a niños con necesidades especiales, entre ellos autistas. «Ellos necesitan unas pautas muy definidas, si se siguen están perfectos. Les afecta cualquier cambio, incluso si me afeito, ahora imagínate cuando te ven con mascarilla, se descomponen», explica.

Por eso él ve «la necesidad de recuperar la normalidad lo antes posible» y no tiene temor a ponerse una vacuna porque cree que «hay los mismos riesgos que yendo a trabajar». No le inquieta ser de los primeros españoles en ponerse esta nueva vacuna. «Tengo un hijo matemático y él me dice que hay más muchas posibilidades de que salga todo bien», bromea.

Su mujer, sin embargo, no lo tiene tan claro. «Es bastante aprensiva», comenta. El, sin embargo, confía en los resultados aunque sabe que la vacuna «no es efectiva al cien por cien». Una confianza que espera que no le falle cuando, antes de recibirla, le informen de los riesgos. «Si lees el prospecto de cualquier medicamento no te lo tomas», apunta.

Gibraltar tenía listo ya el contenedor en el que guardará, con las condiciones de refrigeración adecuadas (a menos de sesenta grados), las 35.000 dosis para esperaba recibir en un plazo de dos semanas para iniciar la campaña. El contenedor aguardará ahora hasta enero.

Mientras se vacuna, a Antonio Paula Sánchez le realizan, como hasta ahora durante toda la pandemia, un test a la semana para detectar el coronavirus. Supone que la vacuna será en Gibraltar, como someterse a los test, voluntaria. «No se hasta que punto alcanza la voluntariedad, porque el test es voluntario, pero si no te lo haces, no puedes ir al trabajo».