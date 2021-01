Toque de queda | Estos son los horarios de cierre en cada comunidad Son varias las comunidades autónomas que siguen insistiendo en la ampliación del toque de queda para restringir más los desplazamientos nocturnos

La tercera ola de la pandemia del coronavirus está afectando gravemente al sistema sanitario español. Son varias las comunidades cuyas UCIs se encuentran al borde de la saturación. Solo cuatro regiones se sitúan por debajo del 25 % de ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos. Es decir, el resto de comunidades se encuentra en riesgo extremo.

Por este motivo, son varias las comunidades que piden al Gobierno central la posibilidad de poner medidas más restrictivas para tratar de frenar el ritmo de contagios en sus territorios. Una de esas peticiones es la de ampliar el toque de queda para controlar y restringir más los desplazamientos nocturnos.

Actualmente, el estado de alarma vigente no permite que el toque de queda se salga de la franja horaria de 22.00 a 7.00 horas. Para poder ampliarlo sería necesario modificar el decreto que lo contempla, para lo que sería necesario llevarlo de nuevo al Congreso de los Diputados para aprobarlo. No obstante, el ahora ex ministro de sanidad, Salvador Illa, aseguró en el Consejo Interterritorial celebrado el pasado míercoles 20 de enero en Sevilla que las herramientas de las que disponían las comunidades eran más que suficientes.

Andalucía

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha sido uno de los más insistentes a la hora de resaltar la importancia de un toque de queda más restrictivo e incluso del confinamiento domiciliario en ciertos territorios.

Actualmente 396 municipios andaluces permanecen cerrados perimetralmente y el toque de queda es de 22.00 a 6.00 horas. No obstante se pide a los ciudadanos que «de forma solidaria y voluntaria» permanezcan en casa a partir de las 20.00 horas.

Aragón

El toque de queda en Aragón es también de 22.00 a 6.oo horas, como en la mayoría de las provincias. No obstante, se ha adelantado el cierre de la hostelería y de los comercios no esenciales de viernes a domingo a las 18.00 horas para evitar las reuniones los fines de semana.

Asturias

El 36 % de los asturianos se encuentra actualmente confinado perimetralmente. Para frenar los contagios, el gobierno regional ha decidido cerrar todo el comercio no esencial. Los hosteleros solo podrán atender a los clientes en terraza. El toque de queda se sitúa en los horarios límites establecidos por el Gobierno central: de 22:00 a 6:00 horas.

Baleares

El gobierno balear en un primer momento optó por el horario de 23:00 a 6:00 horas. No obstante, debido al empeoramiento de la situación en los hospitales de algunas de las islas, se ha adelantado a las 22.00 horas. Además la isla de Ibiza permanecerá cerrada hasta el día 30 de enero.

Canarias

Canarias es una de las comunidades menos afectada por el coronavirus desde el inicio de la pandemia. No obstante, los contagios ascienden de forma procupante. Las islas de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro se encuentran en nivel de alerta 2. Por su parte, Gran Canaria ya está en fase 3 y Lanzarote y La Graciosa han alcanzado el nivel 4. La Palma y La Gomera, con una incidencia acumulada menor, están en nivel 1 de alerta sanitaria.

En las islas que se encuentran en nivel 4, Lanzarote y La Graciosa, todas las actividades económicas no esenciales cierran a las 18.00 horas. En estas dos islas y en Gran Canaria el toque de queda es de 22:00 a 6:00 horas. En Tenerife, Fuerteventura y El Hierro es de 23:00 a 6:00 horas y La Gomera y La Palma no tienen restricciones.

Cantabria

En Cantabria se ha establecido el cierre de locales de hostelería y establecimientos comerciales que no superen los 400 metros cuadrados para evitar acumulaciones de personas en espacios pequeños.

Además se ha decretado el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda es de 22.00 a 6.00 horas.

Castilla-La Mancha

El gobierno de Castilla-La Mancha ha apurado al máximo el toque de queda y ha establecido sus límites entre las 22.00 y las 7.00 horas, el máximo permitido por el estado de emergencia vigente.

Por otro lado se cierran perimetralmente todos los municipios, al igual que la hostelería y las grandes superficies.

Castilla y León

Castilla y León decidió de forma unilateral adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, una medida que ha sido recurrida por el Ejecutivo al Tribunal Supremo. Además, se ha decretado el cierre perimetral por provincias.

Cataluña

El toque de queda, como en la mayoría de comunidades, ha quedado establecido de 22.00 a 6.00 horas. Además, Cataluña ha ampliado las restricciones hasta el 7 de febrero. De este modo permanecerán cerrados centros comerciales, gimnasios y tiendas de más de 400 metros cuadrados.

Comunidad Valenciana

En Valencia el toque de queda se mantiene de 22.00 a 6.00 horas. Se prorroga el confinamiento perimetral de la región y permanecen cerrados 15 municipios de más de 50.000 habitantes los fines de semanas y días festivos.

Comunidad de Madrid

Madrid ha sido una de las últimas comunidades en sumarse al adelanto del toque de queda a las 22.00 horas. Además, la hostelería y todo el comercio no esencial tendrá que cerrar a las 21.00 horas, para evitar encuentros sociales anteriores al inicio del toque de queda.

Extremadura

Los extremeños tampoco podrán salir a la calle de 22.00 a 6.00 horas. Además se prohíbe la movilidad entre municipios y se amplía el cierre de la hostelería y el comercio no esencual en los municipios de más de 3.000 habitantes.

Galicia

Galicia ha acordado este lunes el cierre perimetral de todos sus municipios. Las clases universitarias no se retomarán hasta el próximo 8 de febrero, y serán de forma telemática. El 17 ya se contemplaría volver de forma presencial.

El toque de queda se mantiene de 22.00 a 6.00 horas.

Murcia

En Murcia se mantiene el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y se cierran todas las actividades esenciales a las 18.00 horas en ocho municipios con alta incidencia de coronavirus.

Navarra

Navarra es una de las comunidades que menos limitan la movilidad nocturna de sus habitantes. El toque de queda queda establecido entre las 23.00 y las 6.00 horas. Además se cierra el interior de los establecimientos de hostelería y las terrazas lo harán a las 21.00 horas.

País Vasco

Todos los municipios del País Vasco permanecen cerrados desde el pasado lunes 25 de enero. El toque de queda se mantiene entre las 22.00 y las 6.00 horas.

La Rioja

El gobierno riojano ha cerrado toda la actividad no esencial hasta el próximo 23 de febrero y el toque de queda se mantiene de 22.00 a 6.00 horas.

Ceuta

Ceuta, al igual que Castilla-La Mancha, ha establecido el toque de queda entre las 22.00 y las 7.00 horas, permitiendo la movilidad una hora después que la media. La hostelería cerrará a las 22.00 horas.

Melilla

El toque de queda en Melilla se establece de 22.00 a 6.00 horas.