Tomar bebidas muy frías no te quitará el calor: consejos para lograr una buena hidratación Al beber líquidos a temperaturas muy bajas se obliga al organismo a producir calor

En estos días de calor, las bebidas bien frescas son grandes aliadas. Irse de la playa y parar en un bar a tomar una cerveza bien fresquita o abrir la nevera nada más llegar y beber un vaso de agua muy fría son situaciones muy comunes. Sin embargo, estos métodos no solo no ayudan a desprendernos del calor, sino que no son tan beneficiosos para nuestro organismo como podemos pensar.

El doctor Francisco Camarellas, presidente del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la semFYC, recuerda que, pese a que lo más apetecible es tomar una bebida bien fría cuando el calor aprieta, no es bueno tomar bebidas alcohólicas ni azucaradas. Esto, para disgusto de muchos, incluye la cerveza, a la que no necesariamente hay que renunciar, pues siempre se puede pedir sin. La recomendación de este experto es optar por otro tipo de líquidos, como el gazpacho, así como por frutas mantenidas en lugares frescos.

Sobre tomar bebidas excesivamente frías, entre las que se incluye el agua, el doctor Camarellas explica que «no es algo muy fisiológico», pues la temperatura de nuestro cuerpo es bastante estable y suele rondar los 37 grados, de manera que si la bajamos mucho —con agua muy fría, por ejemplo— el propio organismo tiene que producir calor para mantenerla estable.

Es importante mantenernos hidratados durante todo el día. Las personas adultas y sanas, recuerda el doctor, pueden beber la cantidad de agua que pida el cuerpo. Pero en personas mayores o con demencia y en niños, hay que tener mucho más cuidado y controlarlo bien, pues el mecanismo fisiológico de la sed puede estar alterado. En este caso, se puede recurrir a «sustitutivos» como pueden ser la sandía o el melón, frutas típicas del verano que contienen gran cantidad de agua y auidan a hidratarnos. Frutas como la sandía, el melón, y otras típicas de esta estación contienen gran cantidad de agua y son una alternativa muy sana para hidratarnos.