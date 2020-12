Todo lo que hay que saber ahora que ya hay vacuna en España ¿Cuándo se alcanzará la inmunidad de rebaño? ¿Cuánto dura la protección? ¿Debo apuntarme a una lista de vacunación si quiero protegerme?

Madrid Actualizado: 27/12/2020 21:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Parecía que nunca llegaría, pero la vacuna ya está aquí. Diez meses después del comienzo de la pandemia, las primeras dosis ya han llegado al brazo de miles de españoles. La campaña de vacunación más complicada del siglo se ha puesto en marcha con muchas certezas pero también con algunas dudas aún por resolver.

¿Basta un pinchazo para ser invencible al virus?

No. La primera vacuna que ha empezado a distribuirse en Europa, de la compañía Pfizer, necesita dos dosis para conseguir la protección buscada. Entre un pinchazo y otro deben pasar 21 días. No es la única vacuna contra el coronavirus con ese esquema de inmunización. La gran mayoría de los fármacos que se utilizarán en Europa (Moderna, AstraZeneca/Oxford, Novavax, Curevac) necesitan dos dosis con una ventana de tiempo similar. Solo la de la compañía Janssen/Johnson&Johnson podría proteger con un solo pinchazo, aunque aún debe completar los ensayos clínicos.

¿Cuándo empieza a notarse efecto?

Desde el primer pinchazo, la vacuna empieza a trabajar en el organismo, aunque se necesitan 28 días desde la inoculación para lograr la máxima protección. Por eso es importante seguir utilizando mascarilla y todas las medidas preventivas a nuestro alcance para evitar el contagio, como si no estuviéramos vacunados.

Y después, ¿por qué tengo que utilizar mascarilla?

Por varias razones. Sabemos que la vacuna evita que enfermemos, aunque aún no se sabe si alguien vacunado que entre en contacto con el patógeno tendrá capacidad de transmitir la infección. Por otro lado, una parte de la población vacunada convivirá con otra que no lo está, por lo que es necesario mantener las mismas medidas de seguridad: la distancia social, el lavado de manos y, por supuesto, las mascarillas. Esta protección de barrera seguirá a lo largo de 2021, aunque haya personas inmunizadas. Solo hasta que no se alcance la ansiada inmunidad de rebaño, cuando el 70% de la población esté protegida podremos hacer una vida "normalizada"

¿Nos protegerá para toda la vida como lo hace la del sarampión?

No se sabe aún. Podría generar una protección duradera o ser como la vacuna de la gripe y necesitar un recuerdo anual. Esta incertidumbre durará todavía algún tiempo, como sucede con todas las vacunas nuevas. Por eso es tan importante la vigilancia de esta nueva enfermedad y de toda la población inmunizada.

Después de las residencias, ¿dónde se vacunará?

La prioridad cero la tienen las personas mayores que viven en residencias o acuden a centros de día, así como sus cuidadores y trabajadores. También los sanitarios que trabajan en primera línea y están más expuestos al virus, incluidos los trabajadores que desempeñan su labor en estos entornos sin prestar servicios sanitarios,como los que están en los servicios de admisión, los celadores o se dediquen al transporte urgente de enfermos. Las personas con discapacidad, sea cual sea su edad, también tendrán prioridad. Todos estos grupos prioritarios suman en España a 2,5 millones de personas. Sanidad calcula que en tres meses estarán inmunizados.

Vacunados los más vulnerables ¿quién tendrá acceso a la vacuna?

El Ministerio de Sanidad aún no ha dejado claro cuáles tendrán prioridad. Entre los candidatos: mayores de 65 años, enfermos crónicos con patologías con más riesgo de empeorar con la infección y ciudadanos que no puedan teletrabajar y quedarse en casa para evitar un posible contagio.

¿Me tengo que apuntar en una lista?

No. Los ciudadanos serán convocados. Recibirán una citación para acudir a su centro de salud, según el grupo de riesgo al que pertenecen. «La vacunación es voluntaria y gratuita», como recordó este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

¿Dónde me pincharán?

En los 13.ooo centros de salud de la red sanitaria. Será la saturada atención primaria quien se encargue del proceso. La administración de vacunas se realizará con cita confirmada para evitar el desperdicio de dosis y siguiendo los protocolos de seguridad. Las dosis administradas se incluirán en los sistemas de registro y en la historia clínica de la persona vacunada se incluirán la fecha y los datos de la vacuna recibida. También se ofrecerá información de cómo proceder en caso de reacción adversa.

¿Y si tengo un seguro privado?

En principio, la vacunación será administrada por el Sistema Nacional de Salud. Es gratuita y pública. No se descarta si fuera necesario inmunizar con mayor celeridad recurrir a unidades móviles para hacer más accesible la vacuna, aunque esto no ocurrirá en esta primera fase.

¿Quienes serán los últimos?

Hasta el verano no se prevé proteger a la población sana. Los últimmos serán los niños y jóvenes sin enfermedades crónicas. Los niños no son tan trasmisores de la enfermedad, como si ocurre en la gripe. Son infectados por adultos y, en general, sufren formas leves.

Y, ¿qué ocurre con las mujeres embarazadas?

«A no ser que se trabaje en una vacuna específica para mujeres embarazadas, las fases iniciales no suele incluirlas», ha comentado Agustín Portela. En esta ocasión, sin embargo, algunos ensayos sí las han incluido. «En función de los datos recogidos, se dirá si se recomienda o contraindica cada vacuna a mujeres embarazadas o lactantes».

Cuando lleguen otras vacunas ¿podré elegir cuál ponerme?

¿La alemana de Pfizer?, ¿la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca?, ¿la estadounidense de Moderna? Dentro de unas semanas todos estos fármacos estarán autorizados. Cuando lleguemos aun puesto de vacunación no podremos elegir cuál preferimos, al igual que ocurre con otros tipos de vacunas. Ahora nadie pregunta en el centro de salud el origen farmacéutico de la vacuna que le inoculan. Ni siquiera, a pesar de que algunas, como en el caso del papilomavirus o HPV que se pone a los adolescentes, algunas protegen frente más cepas del virus del papiloma que otras. Eso sí, cada persona vacunada recibirá información sobre la vacuna administrada y una tarjeta de vacunación o similar en la que conste el tipo de fármaco, la fecha y los datos de la vacuna recibida.

¿Y si no quiero vacunarme?

La incoculación es una decisión personal. Nadie puede obligarnos a protegernos, pero la negativa quedará registrada en un documento sanitario. Se tendrán que especificar los motivos por los que se niegan a vacunarse si es por contraindicación médica, por motivos excepcionales o personales.