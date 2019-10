Todas las multas que te pueden caer en España si no llevas bien a tus perros: ¡van de 70 a 60.000 euros! Según datos que maneja una de las aseguradoras líderes en asistencia para mascotas, www.generali.es actualmente en España solo un 3% de los perros están asegurados, además, a no ser que sean perros considerados peligrosos en la mayoría de las comunidades no es obligatorio tener un seguro

Carmen Aniorte Madrid Actualizado: 20/10/2019 17:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Según parece y a los datos nos remitimos, el número de personas que goza de la compañía de un perro no para de crecer. Los españoles se decantan más por tener una mascota en casa que un hijo. Que la natalidad está bajando año tras año es un dato que ya nadie duda, el año pasado el número de nacimientos se redujo un 6,1%, unos 23.879 niños menos, un número que aumenta considerablemente si nos remontamos a los últimos cinco años, llegando a los 58.293 nacimientos menos, lo que supone un 13,7% de diferencia. Sin embargo, año tras año, el número de animales de compañía está aumentando, de hecho, en los últimos cinco años ha aumentado un 40% hasta llegar a los 13 millones de mascotas, de las que algo más de 12 millones son perros. A estos les sigue un 6% de gatos, y el resto, sobre todo pequeños roedores como conejos, hámster, conejillos de indias, jerbos o conejos enanos. De todas maneras estos datos pueden ser superiores ya todavía hay muchos propietarios de mascotas que no tienen registrados a sus animales. En el caso de los perros -como siempre decimos- es obligatorio el microchip. Es una manera sencilla de registro y control. Los gatos no, no todas las comunidades autónomas (son las encargadas de esta materia) obligan a inscribir a los gatos, así que la cifra real puede ser superior a la registrada. Veterinarios consultados aconsejan poner el chip a los gatos y de esta manera como en el caso de sus «amigos» los perros supone una ventaja -no sólo de control- sino también una forma de localización si se escapan o se pierden. Cambios en el modelo familiar El modelo de familia ha cambiado y en la actualidad compartimos más que nunca nuestra vida con nuestras mascotas. Cada vez aparecen servicios exclusivos, sobre todo para perros. Hotele, restaurantes y cafeterías Dogfriendly, cines e incluso se imparten clases de Doga (una especie de yoga compartido entre perro y dueño). Los españoles con mascotas gastamos una media de 1.000 euros al año por cada animal de compañía. Según datos ofrecidos por www.generali.es en la actualidad en España solo un 3% de los perros están asegurados. Se da la circunstancia de que a no ser que sean PPP o sea los considerados peligrosos en la mayoría de las comunidades autónomas no es obligatorio tener un seguro... pero ¿estamos preparados para asumir los gastos que generaría nuestra mascota si ataca a otro perro o a una persona? ¿Si se pone enfermo de gravedad? ¿Si se escapa y provoca un accidente? En la actualidad hay seguros que cubren: Asistencia veterinaria, Responsabilidad Civil ante terceros, Robo o extravío, Fallecimiento. Además, los seguros también pueden cubrir asistencia telefónica veterinaria, defensa jurídica por los daños que haya podido causas, segunda opinión veterinaria, guarderías, veterinario 24 horas o incluso en algunos casos comida a domicilio. Grandes responsabilidades Tener una mascota conlleva una serie de responsabilidades que, en caso de incumplimiento, puede acarrear a los propietarios graves multas. Aunque cada ciudad o Comunidad Autónoma tiene su propia regulación, desde Generalli tienen identificadas cuales son las más comunes y muchas de ellas desconocidas para los propietarios de animales... mucha atención y, como diría José María García, ¡ojo al dato! -No llevar correctamente en el coche a la mascota Si el perro es de pequeñas dimensiones deberá ir colocado en el suelo del asiento trasero, nunca sobre el asiento sujeto por un cinturón de seguridad. Los más grandes irán mejor en el maletero, separados por una rejilla o una red o sujetos con un arnés de doble anclaje. Y en general para todos los tamaños, si van sentados en los asientos traseros del coche deberán ir sujetos con un arnés de doble anclaje, unido a los enganches de dos cinturones de seguridad. La multa por no cumplir esta norma oscila entre los 100 y 200 euros. -No limpiar sus excrementos y orines A día de hoy, todo el mundo tiene claro que debe recoger los excrementos de sus perros con la típica bolsita y depositarla en contenedores especiales o en la basura, el no hacerlo conlleva una multa que va desde los 300 a los 3.000 euros, pero lo que muchos ciudadanos no saben es que dependiendo de donde vivas, también tienen que limpiar el orín de sus canes con agua y vinagre o desinfectante, según la ciudad oscila entre 70 y 750 euros, aunque hay lugares como Palma que la multa puede ascender a 1.500 euros. -Pasear al perro sin correa Todos los perros, sin excepción, están obligados a pasear con correa, excepto en los «espacios caninos» dentro de los parques que poco a poco se van introduciendo en las ciudades. Las multas: entre 90 y 300 euros. La sanción se endurece mucho cuando la mascota sin correa es de alguna de las razas consideradas como «potencialmente peligrosas»: pit bull terrier, dogo argentino, rottweiler, american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier, fila brasileiro, tosa inu y akita inu con multas que van entre los 300 y los 3.000 euros, además, deberán ir con bozal. -Tener identificados a los perros De nuevo cada Comunidad establece una normativa diferente, pero lo general es que haya que registrarlos en un censo Municipal o Autonómico, insertarles un microchip y tenerlos identificados con una placa en su collares, las multas, entre 500 y 6.000 euros. En el caso de los perros peligrosos además de esto tienen que tener contratado un seguro de responsabilidad civil y los dueños una licencia para tenerlos. En algunas Comunidades, también hay que inscribir el ADN de la mascota en el banco genético municipal ya que hay patrullas que se dedican a recoger heces de las calles, analizarlas y detectar mediante el ADN a que perro corresponden. Unos 200 euros por no tener la chapa identificativa y si identifican a nuestro perro por el excremento, además de la correspondiente multa por no haberlos recogido se sumará la cuantía del análisis del laboratorio. -Abandonar o maltratar a un animal En España se abandonan unos 120.000 perros al año, muchos dueños se arriesgan a pesar de que la multa es de las más caras, puede llegar hasta los 30.000 euros. El maltrato animal está sancionado con cuantías similares. -Vender animales como particular Está prohibida la cría con fines comerciales sin los permisos correspondientes, se considera una infracción grave y acarrea multas que oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. -Vacunación contra la rabia En algunas Comunidades es obligatorio tener al perro vacunado contra la rabia, el no hacerlo supone entre 300 y 2.400 euros. -Otras multas curiosas que muchos dueños desconocen Ruido: si perturba el descanso de los vecinos por la noche o en la siesta en torno a 300 euros. Provocar daños en zonas verdes de 30 a 90 euros. Enterrar a la mascota en el campo puede costar hasta 60.000 euros. Practicar la eutanasia si padecen de una enfermedad tratable en la que el animal pueda llevar una vida digna entre 9.000 y 35.000 euros. Mutilar a los animales con fines estéticos (como cortar las orejas o el rabo de ciertas razas de perro) de 3.000 a 30.000. Temas Perros

Mascotas

Gatos