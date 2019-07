Una tienda fracasa tras usar mensajes humillantes en sus bolsas de plástico para promover el reciclaje

Un supermercado en Vancouver (Canadá) pensaba que había encontrado una forma de alentar a sus clientes para que usasen bolsas reciclables: bolsas plásticas con textos embarazosos, pero la iniciativa obtuvo resultados inesperados al dispararse la demanda.

David Kwen, propietario del supermercado East West Market en Vancouver, decidió usar un poco de humor para convencer a sus clientes de las ventajas en el uso de bolsas duraderas para llevarse sus compras.

«Es difícil acordarse de traer siempre una bolsa que pueda usarse varias veces», ha dicho Young este martes en un mensaje en Instagram. «Así que rediseñamos nuestras bolsas para ayudar a que la gente no se olvide otra vez».

Las bolsas desechables que ofrece la tienda de comestibles y artículos del hogar tienen ahora impresos textos como «Ungüento para verrugas, al por mayor», «Cliente del Emporio de Videos para Adultos», o «Cooperativa de Cuidado del Colon». En letras más pequeñas, todas las bolsas tienen impreso el aviso: «Evite el bochorno. Use una bolsa duradera».

Vancouver grocery store shames customers with embarrassing plastic bags. East West Market, an independent store selling only local food, hopes the move will encourage people to bring their own reusable bags to shop instead of relying on https://t.co/HEolwvs6Cppic.twitter.com/99czGAQEpx