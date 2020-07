Testimonios del Covid: «El ciudadano tiene ahora más que nunca la responsabilidad de evitar nuevos contagios»

«Durante las primeras semanas no dispusimos de la protección adecuada»

María Ángeles González Solano

María es natural de Mallorca y trabaja en el Hospital de Son Espases de Palma desde que abrió sus puertas, «hace unos diez años». Con dos décadas de experiencia profesional, ha estado en distintos departamentos, como «Neonatos, Psiquiatría o Cardiovascular». Ahora está en la planta de Neurocirugía, Otorrino y Maxilofacial.

En principio, en su planta no debería de haber habido ningún positivo por Covid-19, ya que los pacientes infectados de coronavirus estaban en otros espacios de Son Espases habilitados especialmente. «Sin embargo, llegó un paciente derivado de Neumología, a quien se le detectó el coronavirus estando en nuestra planta, en la que permaneció cinco días», recuerda.

«En ese momento, los profesionales sanitarios de nuestra planta teníamos ya al menos mascarillas, pero no siempre había sido así», lamenta María, que como otras enfermeras y auxiliares estuvo expuesta al contagio al inicio de la pandemia.

De hecho, hubo en su planta seis casos sospechosos más, «que finalmente dieron negativo», cuando no habían distribuido aún mascarillas. «Durante las primeras semanas no dispusimos de la protección adecuada y además las pruebas no se hacían de manera prioritaria», critica. En el primer mes, «sólo se hacían test, no muy fiables, a los profesionales que tenían síntomas, como fiebre o tos».

Coincidiendo con el día de la entrevista, estuvieron a punto de ingresar en su planta por error a un paciente con coronavirus. El fallo fue detectado in extremis y esa persona no entró en Otorrino.

En la planta de María hay 18 enfermeras y 17 auxiliares en total. «No somos superhéroes, pues estamos acostumbradas a trabajar con personas enfermas, pero lo que nos ha molestado en relación al coronavirus ha sido la falta de información y de recursos que había al principio, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad muy contagiosa», recalca María.

Cuando finalmente le hicieron la prueba a ella, reconoce que pasó «un poco de miedo» hasta que supo el resultado, que fue negativo. «Tenía miedo de poder llegar a contagiar a mis dos hijos adolescentes», se sincera.