Testigos de la tragedia en Grecia El diario ABC ha podido hablar con testigos de uno de los incendios más devastadores de los úlitmos años



El jefe de protección civil en Mati, Jristos Ramos ha comentado el estado de conmoción vivido.«¡Dios mío, Dios mío!» gritaron los bomberos y los hombres del equipo de Protección Civil que manda Jristos Ramos, cuando en la mañana del martes se encontraron con una escena horrible: 26 cuerpos calcinados. Jristos, 49 años, nos introduce al recinto, todavía protegido por la policía, donde se produjo la tragedia.

«Algunas personas mayores eran ayudadas por sus hijos. Se sentían ya casi a salvo, porque a dos pasos veían el mar. Pero no pudieron seguir porque había una barrera para evitar caer en un precipicio de roca. Madres estaban abrazadas a sus hijos, al igual que otros cuerpos, en un desesperado intento para protegerse mejor. Murieron todos juntos», nos explica Jristos, al que le cuesta trabajo recordar la escena: «Estoy aún conmocionado, al igual que mis compañeros. A pesar de las mascarillas, el olor a quemado era insoportable y se hizo muy difícil el rescate. No podré olvidar esto nunca». Jristos reconoce que «no se trabajó prevención y aquí es alto el peligro». Solo han quedado los troncos de los pinos completamente carbonizados.

«Lo peor de mi vida»

Andreas Pachios, un herido que ha terminado con su casa destruida ha comentado «yo estaba tranquilo con mi familia. Creíamos que, como otras veces, sería un fuego sin mayor riesgo para nosotros, porque delante de la casa está la carretera y pensamos que haría de cortafuegos. Pero esta vez fue distinto. Cuando nos quisimos dar cuenta nos vimos rodeados de llamas y humo».

Andreas Pachios, 72 años, en camiseta y pantalón corto, sigue limpiando y quitando cada día cenizas de su casa, todavía inhabitable. Salió con su mujer corriendo hacia la playa que se encuentra a los pies de la vivienda.

Nos muestra algunas heridas en su cuerpo y manos, causadas por alguna piñas que caían ardiendo de los pinos como proyectiles. «Menos mal que nos protegimos la cabeza», recuerda.

Desde el primer momento creyó que «el incendio fue provocado, aunque no sé si por especulación, para construir en el futuro casas en los pinares destruidos, o por hacer daño». Muy cerca de su casa, a unos 100 metros, se produjo la mayor tragedia en Mati, la muerte de 26 personas. «Espero reconstruir la casa. Pero viviré siempre con el recuerdo de imágenes dantescas. El peor momento de mi vida».

«Mi familia se salvó por los pelos»

El periodista de CBS, Georgos Ionnidis, ha relatado su experiencia. «Esto es la mayor catástrofe que me podía ocurrir. Nunca he visto nada igual. Y eso que he vivido muchas guerras en el mundo, como la del Líbano; en Beirut me destruyeron dos casas».

Georgos Ioannidis, 79 años, ha sido casi una leyenda en el periodismo estadounidense como enviado especial de CBS. Nos enseña su casa destruida, que el consideraba un «retiro paradisíaco después de tantas batallas en la vida. La casa no la hubiera vendido ni por cinco millones de euros. Ahora esto es el infierno». Con una maravillosa vista sobre el valle y el mar, la casa de doble planta y azotea está situada en la colina donde se inició el fuego, en Neos Voutzas. Hombre de gran expresividad, confiesa que está viviendo un drama con «una mezcla de profunda tristeza, rabia y resignación», sabiendo que, dentro de la desgracia, puede sentirse afortunado.

Él no estaba en la casa cuando se desencadenó el infierno, pero sí su hijo, piloto de Ryanair, su nuera y los dos hijos del matrimonio: se escaparon por los pelos. «La paradoja es que de la tragedia les avisó una amiga de mi nuera desde Chipre. Resulta que nos dan la alarma desde Chipre para que salgamos corriendo, mientras las autoridades griegas están calladas y no avisan de nada. ¡Qué desastre de país!». Mientras nos muestra la casa destruida, que no tenía asegurada, se detiene explicando detalles sobre restos calcinados: Son recuerdos de una vida, incluidos muchos de mis padres. Esto es durísimo. Soy cristiano y me ayuda la Fe».