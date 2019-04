La terrible imagen de una camiseta ensangrentada que muestra el bullying que sufre un niño en México Fue la madre del pequeño la que compartió la fotografía en redes sociales para denunciar la situación

Este caso de bullying en México ha dejado impactada a la sociedad y las imágenes están dando la vuelta al mundo. La madre de un niño compartió las fotos de la camiseta de su hijo al llegar del colegio, llena de manchas de sangre, consecuencia de las agresiones que estaba sufriendo por sus compañeros de clase.

A través de un mensaje en Facebook, la madre del pequeño contó la situación de acoso escolar por la que pasaba su hijo: «Tolero muchas cosas, pero esto simple y sencillamente 'NO'. Me comentan mamás de otros grupos y del grupo de mi hijo que él es víctima de bullying por parte de sus compañeros... Tengo testigos del hecho y estoy muy enojada porque podrán hacerme a mi lo que quieran pero con mis hijos nadie se mete. Si la escuela no hace nada o no da una sanción llegaré hasta las últimas consecuencias...».

La progenitora explicó que su hijo estaba siendo víctima de bullying en el colegio Tierra y libertad de Morelos, en México. Además, publicó también una captura de la conversación de WhatsApp en la que la madre de otro de los niños le explicaba lo que estaba viviendo el pequeño en la escuela. Pero lo que más impacta es la imagen de la camiseta del niño, llena de manchas de sangre que muestran las agresiones físicas del resto de niños a este pequeño.

Tras hacerse viral y generar miles de comentarios, el colegio implicado respondió, asegurando que se va a llevar a cabo «una investigación echaustiva de los hechos» para esclarecer lo que pasó. Sin embargo, según publican varios medios del país, la directora de la escuela, María del Rayo Andrea Lule Gorostieta, aseguró que el caso «no fue grave» y que no se debe a acoso escolar: «Fue un accidente, y en ningún momento fue bullying. El niño tenía una playera azul abajo del uniforme y lo dejamos con esa. La prenda llena de sangre la metió a su mochila».