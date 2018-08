Un terremoto de magnitud 6,7 sacude Vanuatu, en el Pacífico Sur Las autoridades del archipiélago no han informado de daños o víctimas ni han emitido una alerta por tsunami

EFE

Sídney Actualizado: 22/08/2018 04:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un seísmo de magnitud 6,3 grados se registra en Venezuela

Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala abierta de Richter ha sacudido este miércoles las costas del archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, sin que las autoridades informaran inicialmente de daños o víctimas o se haya emitido una alerta por tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, situó el seísmo a 30 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 78 kilómetros al este de la ciudad de Lakatoro, en la isla Malekila.

Dan Dari, funcionario del Departamento de Meteorología de Vanuatu dijo a Radio New Zealand que la precaria red telefónica impide obtener rápidamente información sobre la situación en poblaciones desperdigadas en las provincias de Ambryn y Malampa. «No hay amenaza de tsunami, y hemos hecho algunas llamadas a los lugareños alrededor de la parte meridional de (la isla de) Pentecost y el norte de Ambryn», explicó el funcionario, quien añadió que estos dijeron que «se sintió un fuerte temblor pero no ha pasado nada».

Vanuatu está situada cerca del llamado Anillo de Fuego del Pacífico y de los volcanes submarinos de la Cuenca de Lau, por lo que registra habitualmente sacudidas de origen sísmico. La República de Vanuatu, con unos 250.000 habitantes, está formada por un archipiélago de origen volcánico.