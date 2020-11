Un nuevo terremoto ha sacudido el Egeo hoy a las 13.51 hora griega: con fuerza 6,7 de la escala Richter y epicentro cerca de la isla de Samos, se ha notado en toda Grecia así como en gran parte de Turquía y Bulgaria. Mientras que el Observatorio Nacional de Atenas ha confirmado que el terremoto tuvo fuerza 6,7 de la escala Richter, las agencias sísmicas tanto europea como norteamericana han anunciado que alcanzó 7 Richter.

Al menos cuatro personas han muerto a consecuencia del seísmo y otras 120 están heridas en Turquía. Uno de ellos ha muerto ahogado, según han confirmado las autoridades turcas. En Grecia, por el momento, no han confirmado que haya víctimas mortales.

El balance del terremoto en Grecia ha sido de dos muertos en la isla de Samos (dos jóvenes estudiantes de 17 y 17 años que volvían de clase y sobre los cuales se cayó una pared) y 16 heridos en dicha isla y en la de Icaría. Dos de ellos han sido trasladados por vía aérea a hospitales atenienses.

Poco después del primer seísmo se desplazaron las autoridades del ministerio de Sanidad y de Protección Civil, para estudiar la situación y afrontar los problemas derivados de los importantes desplazamientos de tierra, así como otros daños materiales. Solo los edificios más antiguos de la zona, entre ellos una iglesia ortodoxa en la ciudad de Karlovasi (Samos) sufrieron daños, ya que la legislación actual exige una construcción reforzada antisísmica de cualquier edificio.

Las autoridades turcas han dado a conocer que se registraron doce muertos y mas de cuatrocientos heridos en la ciudad de Esmirna y sus alrededores, según la información de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), equivalente turco de Protección Civil.

El gobernador de Esmirna Yavuz Selim Kosger anunció que al menos 70 personas habían sido rescatados y que 4 edificios han resultado totalmente destruidos, más de 10 se derrumbaron y otros muchos están dañados. Tanto la ciudad de Esmirna (la tercera ciudad mas importante del país tras Estambul y Ankara) como el cercano distrito de Seferihisar, se vieron muy afectados por el tsunami posterior.

El Primer Ministro griego Kiriakos Mitsotakis se comunicó con el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan para darle el pésame «por la trágica pérdida de vidas a causa del terremoto que afectó a nuestros dos países», insistiendo en que «a pesar de nuestras diferencias, estos son momentos en los que nuestros pueblos necesitan estar unidos» y el Ministro de Exteriores heleno Nikos Dendias, comunicó a su homólogo turco la disposición griega de ayudar en las operaciones de búsqueda y rescate.

Por su parte Fahrettin Altun, portavoz del presidente confirmó que éste ha dado instrucciones a «todas las agencias gubernamentales relevantes para que contribuyan al esfuerzo de rescate» añadiendo que envía su «más sentido pésame a todos los afectados en ambos países. Esta tragedia nos recuerda una vez más lo cerca que estamos a pesar de nuestras diferencias políticas» y que Turquía está dispuesta a ayudar, «si Grecia lo necesita».

Minutos después del terremoto, ciudadanos de ambos paises han comenzado a compartir a través de las redes las imágenes del dramático sucesos y sus consecuencias.

OMG #Izmir earthquake is so awful 😢😢

Praying for all those poor ppl under the rubble🙏🏻🙏🏻 Hope they will be saved and still alive🙏🏻🙏🏻

Praying for you🙏🏻🙏🏻🙏🏻😢🤧#deprempic.twitter.com/cMEXXu1ajH