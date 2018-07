Teresa Ribera presentará un plan «de choque» de depuración de aguas en otoño La ministra para la Transición Ecológica asegura que el saneamiento del agua es una de las «super ugencias» de su departamento

Isabel Miranda

El Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ya en un «plan de choque» de depuración y saneamiento de aguas que podría estar listo para este otoño, según ha avanzado este jueves la ministra Teresa Ribera. Un día después de que la justicia europea haya impuesto una multa multimillonaria a España por carencias en el tratamiento de aguas residuales urbanas, Ribera ha explicado que este área es una «super urgencia» para su Ministerio, pero que no existe una «solución mágica» en el corto plazo.

La ministra se ha reunido hoy con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, una reunión en la que la gestión del agua no estaba en el orden del día. No obstante, a la salida Ribera ha explicado que la Dirección Nacional del Agua trabaja en el plan, pero que «cuando se llega a esta situación, se hace después de años en que ha habido muchas cosas que se debían haber hecho de otro modo y no se han hecho».

«Queremos identificar los problemas con una respuesta concreta en el Plan de Depuración y Saneamiento», ha dicho Ribera. No obstante, también ha aclarado que «en el momento en el que estamos es difícil imaginar una solución mágica que pueda reposicionarnos en el poquísimo tiempo».

La ministra ha apuntado a que existe «una maraña de problemas» en la depuración de las aguas urbanas. Algunos, ha explicado, se refieren a zonas urbanas muy importantes, que «no se explica por qué no se ha sido capaz de abordar con tiempo». Otros, en cambio, se localizan en entornos rurales cuya solución «hubiera estado en dar respuestas técnicas más simples de aquellas que se intentó abordar».

Águila imperial

Por otra parte, durante la reunión mantenida con los consejeros, Ribera ha compartido las líneas maestras de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo borrador se espera que sea presentado en septiembre. También se ha tratado el Plan de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Además, la comisión ha aprobado el reparto de más de 2 millones de euros para diferentes medidas de conservación de especies declaradas en peligro crítico de extinción; y otros 9 millones de euros para mejorar la gestión de los residuos y contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de este sector.

Por último, la Conferencia ha acordado una nueva estrategia de conservación del águila imperial ibérica para reforzar sus poblaciones en España y Portugal y, por primera vez, se ha acordado una lista de especies extintas en España, paso necesario para impulsar proyectos de reintroducción.