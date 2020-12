Teresa Lambe: «No ha habido atajos en el desarrollo de la vacuna»

D. Ch. Actualizado: 17/12/2020 17:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La fuerza del Sars-CoV-2 sorprendió por su virulencia. La investigadora de la Universidad de Oxford Teresa Lambe comprendió que venía una pandemia cuando supo que el virus se propagaba por partículas en el aire. «En ese momento fue evidente». Ya tenía experiencia en el desarrollo de vacunas para enfermedades como el ébola o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers) y, al frente de su equipo en el departamento de Medicina Clínica de la universidad, comenzó a trabajar en enero para luchar contra la covid a partir la plataforma desarrollada con los años. «Nunca pensé que tendría que enfrentarme a un desafío de estas características», confiesa Lambe.

Unos meses después, la de Oxford era una de las primeras vacunas que han tenido un resultado positivo, con una eficacia del 72% sin notificar casos graves en las personas vacunadas, asegura Lambe, que participa en el Santander Women NOW Reset cuenta con el apoyo del Banco Santander, global partner de este encuentro, así como de los patrocinadores oficiales Cellnex, Correos, Deloitte, Huawei, Hyundai, Novartis y Sales Force.

Ante las reticencias de la población a vacunarse, Lambe tranquiliza sobre la seguridad de los desarrollos médicos como el suyo. «Entiendo la preocupación de la gente por vacunarse», sostiene. «La media para desarrollar una vacuna es de diez años, porque hay muchos pasos, desde el desarrollo hasta la última fase clínica, con mucha inversión de dinero y tiempo».

Entre un paso y otro, explica, se tarda en avanzar, más por «decisiones económicas que por la seguridad». «Con esta vacuna no hemos parado entre un paso y otro, y hemos asumido un gran riesgo financiero, esperando que el resultado fuera positivo. No nos hemos saltado los pasos de seguridad. En cuanto a seguridad, no ha habido atajos en el desarrollo de la vacuna».