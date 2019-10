La tasa de pobreza en España es la séptima más alta de Europa Entre 2014 y 2018, el PIB de España creció un 17 por ciento, pero la pobreza solo se redujo siete décimas, según la EAPN

Con una cuarta parte de la población en riesgo de exclusión (26,1 por ciento), España es el séptimo país de la Unión Europea con más pobreza. Por encima solo están Bulgaria, Rumania, Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Así lo refleja el 9 Informe «El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (Arope) de pobreza y exclusión social en España 2008-2018», presentado este miércoles por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en el Senado.

La tasa Arope (At Risk of Powerty or Social Exclusion) -el baremo que utiliza la Unión Europea (UE)- tiene en cuenta, además de la renta, otras variables, como los niveles de empleo de los distintos miembros de la familia o la capacidad de los hogares para afrontar determinados gastos, como el alquiler de una vivienda o la calefacción en invierno.

Si solo se tiene en cuenta la renta, el 21,6 por ciento de la población española está en riesgo de exclusión. Esto quiere decir que uno de cada cinco españoles vive con menos de 1.552 euros al mes en el caso de un matrimonio con dos niños o de 739 euros para los hogares de una persona.

Además más de la mitad de la población española vive en el límite de sus posibilidades (55,3) y algo más de una cuarta parte del total (27,1 por ciento) llega a fin de mes con dificultades o con mucha dificultad. En términos comparativos, la tasa total es la segunda más baja de la década pero esta mejora, según el informe, es «absolutamente insuficiente».

«No solo no hemos cumplido con el compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir la pobreza en 2,5 millones de personas, sino que estamos peor. Además, corremos un serio riesgo de volver a crecer económicamente con un nivel de pobreza mayor al de antes de la crisis y con una tasa estabilizada», advirtió este miércoles el presidente de la EAPN- España, Carlos Susías, durante la presentación de este estudio.

Tercer país con mayor desigualdad

La desigualdad también es muy elevada con respecto a los estándares europeos. Por una parte, en el año 2017, el 20 por ciento más rico de la población española disponía de una renta anual 6,6 veces superior a la del 20 por ciento más pobre y se situaba como el tercer país con mayor desigualdad de toda la UE, solo por debajo de Bulgaria y Lituania.

La privación material severa (PMS) es el único indicador cuyos resultados en España están por debajo de la media de la UE. Sin embargo, el informe señala que es «un motivo de preocupación el extraordinario crecimiento de la PMS», que pasó desde el 3,6 por ciento al 5,1 por ciento de la población, con un incremento del 42 por ciento en el periodo en el cual el conjunto de los países de la UE la redujo en un 22 por ciento.

La pobreza material severa afecta a 670.000 españoles y significa que en estos hogares sus miembros sufren muchas privaciones como no poder comer pollo o pescado dos o tres veces a la semana, tener una semana de vacaciones o contar con un teléfono móvil, entre otros nueve indicadores.

Durante la presentación del informe, el presidente de EAPN-España explicó que entre 2014 y 2018 el Producto Interior Bruto (PIB) de España creció un 17,5 por ciento, sin embargo la tasa de pobreza solo se redujo siete décimas. «Cuanto tendría que crecer España para acabar con la pobreza? Una cifra estratosférica. No nos engañemos. La reducción de la exclusión social sólo se consigue con medidas específicas», indicó.