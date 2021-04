Sorpresa: la frontera entre Portugal y España continuará cerrada El primer ministro luso rechaza la reapertura, mientras crecen las quejas entre los ocho millones de personas que viven en las franjas transfronterizas

Francisco Chacón SEGUIR Actualizado: 23/04/2021 01:17h

El cierre de los 1.214 kilómetros de frontera entre Portugal y España no se va a modificar y los accesos permanecerán cerrados más allá del 1 de mayo, que es la fecha inicialmente acordada. Lo ha confirmado el primer ministro socialista luso, Antonio Costa, quien descartó a última hora del miércoles aligerar este tipo de restricciones.

Ha saltado, por tanto, la sorpresa porque todo hacía indicar que se iban a abrir las puertas, pero no será así. Oficialmente, la razón se basa en que las cifras de la pandemia no terminan de remontar, pero lo cierto es que poca gente comprende por qué se puede viajar a Lisboa en avión desde Berlín, Londres o París, pero no se