Solo tres centros españoles consiguen entrar en el ranking mundial de empleabilidad universitaria

La IE Business School, la Universidad de Navarra y la ESADE Business School son los únicos tres centros españoles entre los 150 mejores del mundo en el ranking que evalúa la capacidad de las universidades para garantizar una salida laboral a sus alumnos.

La escuela de negocios IE es la mejor posicionada de los centros españoles, ya que ocupa el puesto 24, mientras que la Universidad de Navarra se ubica en el 50 y ESADE, muy por debajo, en el 130.

El presitigioso ranking «Times Higher Education» (THE) coloca, en su octava edición, a la Universidad de Hardvard en el puesto número 1, arrebatándole el puesto que ocupaba el año pasado al Instituto de Tecnología de California que pasa a segunda posición, y al que le sigue el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que gana un puesto al igual que Cambridge, en el puesto 4. Coronan el listado de los diez mejores Stanford, que escala dos posiciones, la Universidad Técnica de Munich, Princeton, Yale, la Universidad de Tokio, y la Universidad Nacional de Singapur.

Los resultados ponen de manifiesto el liderazgo de Estados Unidos. Sin embargo, si se analiza su desarrollo desde 2011, fecha de la primera edición del ranking, se advierte un retroceso, «mayor que el que cualquier otro país», advierten los desarrolladores del THE. Estados Unidos tiene 34 instituciones este año, comparadas con las 55 de 2011 (año en el que había seis universidades en el «top 10»). Por el contrario, los centros del este asiático muestran un fuerte crecimiento. Tanto estos como los alemanes son citados por las empresas como las principales productoras de graduados listos para trabajar.

El ranking de este año revela que la brecha de empleabilidad global se está reduciendo a medida que el dominio de los Estados Unidos disminuye. De hecho, en el «top 10» hay cinco países representados, en comparación con cuatro el año pasado.

Al igual que Estados Unidos, si bien mantiene las mejores posiciones en el ranking (10 instituciones este año), Reino Unido pierde rendimiento. En 2011 fue el segundo país mejor representado del mundo, con 15 centros en el «top 150».

En contraste, Alemania es el país que más ha evoluciona. Dentro de los países de Europa en el ranking es el que ha tenido mejor rendimiento general desde 2011. De hecho, este año se ha convertido en el segundo país más representada del mundo, después de Estados Unidos. Un ejemplo europeo que retrocede desde 2011 es Francia. El país cuenta con 10 instituciones incluidas en la clasificación de este año, una cifra inferior a las 12 del año pasado.

El éxito del este asiático lo representa Corea del Sur, que ha pasado de una institución en 2011 a seis este año. Hong Kong y Taiwán también han mostrado una rápida mejora, mientras que la Universidad Nacional de Singapur trepa al «top ten».

«Si bien China lidera la región para la empleabilidad de los graduados, no ha experimentado este mismo aumento en los últimos años. Se ha disparado en el ranking universitario mundial de THE, pero para el empleo de los graduados, su aumento es considerablemente más lento, con un cambio mínimo en comparación con hace cuatro años», explican desde THE.

Habilidades duras y blandas

El hecho de que Corea del Sur, Hong Kong y Singapur se ubiquen por delante de China continental podría explicarse, aseguran desde THE, por el énfasis de las instituciones chinas en el desarrollo de las «hard skills» o habilidades duras (conocimientos adquiridos a lo largo de los años de formación), en lugar de las «soft skills» o habilidades blandas, como la comunicación o el trabajo en equipo, más demandadas por los empleadores.

En la mayoría de los países, de hecho, se valoran las habilidades blandas frente a las duras. Las empresas consideran también que el aprendizaje interdisciplinario o basado en problemas es el área clave para el fortalecimiento de las universidades: el 71% de los encuestados lo calificaron como una medida muy importante para mejorar, más que cualquier otro problema.

«Se está produciendo un cambio global sustancial en la empleabilidad de los graduados. Vemos que mejora el rendimiento en el este de Asia y partes de Europa. En términos generales, los mejores centros son los que forman a los estudiantes con habilidades suaves, cada vez más valoradas en las empresas, como el trabajo en equipo», apunta Simon Baker, de «Times Higher Education» (THE).

