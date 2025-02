Solo una provincia en toda España ha vacunado al personal de Sanidad Exterior: «El Gobierno nos miente»

Solo en una provincia de todo el territorio español ha vacunado a su personal de Sanidad Exterior. Se trata de Huelva, donde dos médicos y dos enfermeras recibieron la última dosis de la vacuna de Pfizer el pasado miércoles 10 de febrero. Lo ... consiguieron a costa de reclamar una y otra vez una inyección que el propio Ministerio de Sanidad les dijo que les tocaba por ser personal de primera línea (con excepción de los que trabajan en centros de vacunación o en aeropuertos pequeños, que pasan al siguiente grupo, según la comunidad).

En total, el personal de Sanidad Exterior está compuesto por unos 150 profesionales que siguen esperando una respuesta pese a estar, muchos de ellos, en contacto directo con el Covid en puertos y aeropuertos. Las restricciones de vuelo (y cuarentenas y pruebas obligatorias) de países con nuevas cepas del virus no les eximen de peligro . «Aunque sean pocos, aviones de Sudáfrica o de Brasil siguen llegando y, salvo el personal de Huelva, no hay nadie más de Sanidad Exterior con las dos dosis», denuncia María del Mar Faraco, médico de Sanidad Exterior desde hace 15 años y presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), asociación creada en 2007 para pedir condiciones dignas en el control de fronteras en puertos y aeropuertos de España. Si bien a los aviones que vienen de Sudáfrica o Brasil no se suben, salvo que haya aviso desde el vuelo de un positivo, el riesgo está latente .

Amse se puso en contacto con todas y cada una de las comunidades y provincias del país para pedirles por favor que los vacunen ante el silencio del Ministerio de Sanidad, que dijo a este periódico que la consulta sobre la no vacunación de este colectivo había que hacérsela a las comunidades. «Es verdad que la responsabilidad final es de las autonomías, pero igual que la empresa Quirón, cuyo personal trabaja con nosotros, sí se ha ocupado de sus médicos y enfermeros, el Ministerio de Sanidad es nuestro jefe y debe informar a las comunidades por y sobre nosotros . Somos muy pocos y en comunidades con aeropuertos pequeños con apenas vuelos no se acuerdan de que existimos; el ministerio debe reclamar. Pero no lo hace. Tenemos que actuar desde Amse» asegura Faraco. Por eso, enviaron un mail a los consejeros de Salud Pública de todas las comunidades o a los delegados territoriales de todas las provincias para pedir que los inoculen. «Y en cuanto lo hacemos responden, pero Sanidad no intercede por nosotros».

Tal como denuncia Faraco, el personal de Quirónprevención que apoya a Sanidad Exterior en tierra (no suben a los barcos o aviones) sí ha sido vacunado, pero gracias al esfuerzo de la propia empresa. «Hay profesionales que trabajan con Sanidad Exterior que sí han sido vacunados gracias a la disponibilidad de vacunas dentro del grupo », confirman a ABC fuentes de Quirónsalud.

Los esfuerzos de los propios médicos han mejorado un poco las estadísticas. Se ha empezado a vacunar, aunque solo con la primera dosis, en Valencia, Castellón, Alicante, Ceuta, Badajoz, La Rioja, Tenerife, Las Palmas, Almería y Algeciras . «Si los médicos no se han subido en Algeciras a 40 barcos con positivos Covid paso la cifra raspando...Y les han vacunado con una sola dosis hace tan solo tres días» resalta Faraco.

El lote «fantasma»

Pero hay algo que indigna más a los médicos es que, tal como publicó este periódico , le enviaron un mail a Sanidad que fue respondido el pasado día 25 de enero en el que les aseguran que «se ha reservado un número de vacunas suficiente en la dotación estratégica de vacunas del Ministerio de Sanidad destinada al personal de la Administración General del Estado» y que hay un listado formado por 1.700 personas «aproximadamente».

Estas dosis incluyen también al personal de Quirónprevención y a los de Interserve, que tampoco están vacunados, según Amse, y son los encargados de recibir a los viajeros en un control primario. Cuando ABC preguntó por este lote, Sanidad aludió a las vacunas del Ejército sin entrar en más detalle. « Las vacunas que dijeron que había para nosotros no existen », dice Faraco, «El Gobierno nos está mintiendo, Sanidad nos está mintiendo, esas vacunas a la AGE no existen, y lo demuestra la realidad; nos lo dijeron para que callarnos la boca».