Solo 3 personas consiguen graduarse de la carrera más difícil de España 15 profesores y solo 3 alumnos graduados en Ingeniería de computadores en la Universidad de Málaga

Rafael Hormigo, Agustín Téllez y Verónica Vigaray son los únicos 3 alumnos de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga que han conseguido graduarse en esta promoción.

No es sorprendente, ya que más de la mitad de los alumnos deciden abandonar en el primer año debido al grado de dificultad. Métodos estadísticos para la computación es una asignatura de primer curso, y no logran superarla el 95,7% de los estudiantes, según datos del Servicio de Calidad correspondientes al curso 2017/18. De los 93 alumnos matriculados ese curso, solo aprobaron 4. A esta se suman otras muchas asignaturas que registan el 89,6%, 83,7/ o el 82,9% de alumnos que no consiguen aprobar.

Datos que demuestran las mentes privilegiadas de los 3 alumnos, que aparecen en la orla juntos a 15 docentes, 5 para cada uno.

Rafael Hormigo tiene 22 años y ha logrado sacarse la carrera a curso por año. Le queda entregar el trabajo de fin de grado que lo presentará en septiembre. Verónica Vigaray, de 31 años, ha logrado superar el grado en seis años. Quiere trabajar en el CNI o en ciberseguridad. Agustín Téllez, de 44 años, es el tercer estudiante que compone esta orla sin precedentes. Se ha sacado la carrera en dos años mientras trabaja. Es padre de dos niños y asegura que ha sido un gran esfuerzo.