Solidaridad y tristeza: Las reacciones al hallazgo del pequeño Julen

El hallazgo del cuerpo del pequeño Julen, esta madrugada, ha generado gran tristeza y ha despertado innumerables muestras de cariño entre personalidades y autoridades.

Esta misma madrugada, la Casa Real escribía un tuit de apoyo con los familiares del pequeño Julen y de reconocimiento de las personas que han mostrado su solidaridad estos días.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su pésame a la familia de niño, haciendo especial mención a la incansable labor de los equipos de rescate.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como la expresidenta, Susana Díaz, han trasladado sus condolencias.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha sumado a las muestras de respeto y apoyo. «Tras días de angustia no ha podido ser y la esperanza ha dado pie al drama por perder al pequeño Julen en Totalán. Un fuerte abrazo a sus padres, José y Vicky, en este momento de indescriptible dolor y ánimo a los equipos de rescate que han dado lo mejor de sí mismos».

Asimismo, desde la Casa Real han querido trasladar su «dolor más profundo» y el «pésame más sentido a toda la familia de Julen», a la vez que han reconocido el trabajo de «todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites».

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se ha acordado del pequeño Julen y de su familia a los que manda todos su «cariño y ánimo ante un momento tan terrible».

Y seguimos en el ámbito político con las condolencias por parte del partido Podemos. En este caso no han sido ninguno de sus líderes, ni Pablo Iglesias ni Irene Montero, sino la cuenta oficial del partido la que ha escrito un tuit iniciándolo con un emoji lloroso y en donde se lamentaban de que no fuera posible «el milagro que unió a todo el país en un hilo de esperanza».

😢 Finalmente no fue posible el milagro que unió a todo el país en un hilo de esperanza. Un cariñoso abrazo a los padres y familiares de Julen y un infinito agradecimiento a los equipos de rescate y voluntarios que lo dieron todo a pesar de las dificultades.

El ministerio de Interior también ha mandado su apoyo.

Seguimos actualizando, ahora con la Guardia Civil, que ha prestado una ayuda fundamental estos días para tratar de recuperar con vida al pequeño Julen.

Desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible... #DEPJulen Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares pic.twitter.com/VVJck6QQeC

Las reacciones de tristeza a esta tragedia no han venido únicamente de las instituciones políticas sino que es un caso que ha unido a todo el país. Muchas personalidades públicas de todos los ámbitos han querido también mandar mensajes de ánimo.

Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. 🙏 #DEPJulen