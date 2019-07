Una socorrista sufre un ataque homófobo en su puesto de trabajo Un señor se acercó para decirle que lucir la bandera arcoiris en su muñera «incitaba a los niños a ser homosexuales»

Teresa Mármol, una joven socorrista de Jaén anunciaba vía Twitter haber sufrido un ataque homófobo por llevar la pulsera LGTBI en su puesto de trabajo.

Un señor se le acercó mientras trabajaba para decirle que no podía lucir la bandera arcoiris en su muñera porque incitaba a los niños a ser homosexuales. «Por llevar esta pulsera, hoy en mi trabajo, me ha dicho un padre que me la quitara porque estaba incitando a sus hijos a tener una conducta homosexual y que no debería estar permitido que trabaje gente así de socorrista», ha denunciado Mármol en las redes sociales.

Por llevar esta pulsera, hoy en mi trabajo, me ha dicho un padre que me la quitara porque estaba incitando a sus hijos a tener una conducta homosexual y que no debería estar permitido que trabaje gente así de socorrista... pic.twitter.com/6wDg51sbSi — Teresa Marmol (@TeresaMarmol) July 23, 2019

Una reacción que no ha pasado desapercibida y que ha conseguido el apoyo de miles de usuarios que respondían de manera irónica: «¿Y esa pulserita homosexualizadora que lleva? A ver si va a volver maricón a mi hijo», por ejemplo.

Muchos otros usuarios han querido apoyar a la joven compartiendo experiencias similares y mandando mensajes de «ánimo» que demuestran que no es un caso aislado y que los ataques homófobos son cada vez más frecuentes. «No te la quites, tengo 55 años y la llevo puesta con mucho orgullo, hasta mi nieta con 9 años también la lleva puesta. Todo mi apoyo», se leía en un comentario.