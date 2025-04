Los síntomas más frecuentes del Covid-19 cambian para los inmunizados

EFE / Vídeo: El Hospital de Orense constata que estar vacunado protege, pero no evita el contagio - Atlas

El 52,1% de los españoles han recibido la pauta completa de la vacuna contra el Covid-19, pero no por ello están a salvo del virus. También se pueden contagiar de Covid-19 , pero sus síntomas no son los ... que venían siendo habituales . Si entre los que no están vacunados los signos más frecuentes suelen ser fiebre, tos persistente y pérdida de olfato, entre los que han recibido la pauta completa los más comunes son el dolor de cabeza, rinorrea (congestión nasal) y estornudos . Son las principales conclusiones de un estudio de ZOE , una compañía inglesa de salud que recoge datos sobre la pandemia. Según su registro, los vacunados con dos dosis tienen menos probabilidades de sufrir pérdida de olfato y gusto, tos persistente, fiebre y falta de aliento. Y es que estos síntomas han descendido hacia los puestos 5, 8, 12 y 29 de la lista, respectivamente.

Este orden cambia entre los que no están inmunizados por completo. En el caso de los vacunados con una dosis, el dolor de garganta cobra más protagonismo que los estornudos y en los no vacunados este último síntoma apenas aparece. Esto sucede porque «la vacuna protege a quien la recibe de sufrir la enfermedad de forma grave o sintomática que pueda llevar al infectado al hospital», explica Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). Coincide también el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), desde donde indican que los síntomas entre los vacunados son más leves por lo general. El efecto de la inmunización hace que «la fiebre deje de ser un síntoma habitual y aparece en primer lugar el dolor de cabeza, seguido de la secreción nasal y los estornudos», apunta Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid. Corell conoce estos cambios de primera mano, ya que se contagió a pesar de estar vacunado con la pauta completa y sus síntomas fueron como los de un catarro común. «He tenido síntomas muy leves pero los tengo y todo esto me ha pasado cumpliendo escrupulosamente las normas, las medidas de seguridad», alerta Corell, que publicó un vídeo contando su positivo en redes sociales para transmitir que «esto no ha acabado» y que la posibilidad de contagiarse «sigue ahí» a pesar de estar inmunizado . Estos síntomas tan leves pueden hacer pensar a los contagiados que no tienen el virus , pero ZOE insiste en el estudio que «estornudar mucho podría ser una señal potencial de que alguien vacunado tiene Covid-19» y anima a quienes presenten este síntoma a realizarse una prueba y aislarse para evitar la propagación del patógeno. Variante Delta No obstante, cabe destacar que esta recogida de datos se ha realizado en Reino Unido, donde la variante Delta es predominante. Por esta razón los expertos no descartan que este cambio en los síntomas pueda deberse a esta mutación del virus , que también está muy extendida en España. De hecho, el propio Corell sospecha que su contagio se debe a la variante Delta, ya que en la prueba PCR excluyente que le realizaron descartaron que se tratara de la mutación Alfa. Los expertos insisten en que la efectividad de las vacunas no está en entredicho y que el escape vacunal que se está observando es el esperado «no estamos volviendo al punto de partida» , tranquiliza Corell, que explica que hay perfiles que no han respondido bien a la vacuna, por ser pacientes de riesgo o inmunodeprimidos. «Nunca hemos dicho que no te puedas infectar», recuerda López. Noticias relacionadas Identifican 203 síntomas del Covid-19 persistente

