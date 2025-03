Sin test de Covid por la falta de previsión del Gobierno y distribuidores: «Se los llevaron alemanes y polacos»

El día de Nochebuena llega con un sabor reconocible. No el del turrón, tampoco el de las gambas o el embutido sino el de la sombra del coronavirus. Pocos esperaban (o quizás los más optimistas) que tras alcanzarse las tasas de vacunación vaticinadas por el ... Gobierno nos veríamos otra vez luchando contra el ‘bicho’ que, en su sexta ola, ha venido con nuevos problemas: la escasez de test de autodiagnóstico .

Si la sociedad se le echó encima al Ejecutivo de Sánchez cuando recomendaba mascarillas que el país no era capaz de proveer, ahora el problema es que recomiendan el autodiagnóstico con test que llegan a las farmacias con cuentagotas. «Ha habido una falta de previsión, tanto de los distribuidores como de las autoridades sanitarias ante la gran demanda », señalan fuentes de Protect Line, una empresa española dedicada a la importación y distribución de material sanitario. Protect Line, junto con Cinfa, fueron las primeras en importar el test ‘de moda’ en nuestro país, el Boson Biotech, proveniente de China, como todos los autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

600.000 test hasta enero

Protect Line calcula que unos 600.000 test llegarán a España desde este viernes (o incluso ayer, donde se empezaron a repartir en Madrid, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o País Vasco) hasta la primera semana de enero. Y, aún así, «estamos por debajo de la demanda», dicen desde Protect Line, aunque aclaran que solo se refieren a los test de Boson que parecen ser los que más se piden porque esta empresa comercializa otros pero todos quieren «los de la caja verde que salen en la televisión».

Pero, ¿cómo se llegó a esta situación de escasez? Para esta empresa hay dos respuestas . Una, la falta de previsión de los distribuidores que hicieron pedidos escuetos «y ahora quieren para ya algo que no pidieron en suficiente cantidad en su momento». «Como dice el dicho: ‘Cuando las barbas de tu vecino veas cortar...’ Aquí estábamos viendo lo que pasó en Alemania pero no se actuó», señalan desde la compañía.

La otra explicación a la falta de pruebas es que las que tenía España se las llevaron los alemanes y los polacos . ¿Cómo ha sido esto posible? Todo empezó en julio de este año, cuando el Gobierno autorizó la venta en farmacias de test de autodiagnóstico para frenar el Covid. «Empezamos entonces a importar el test y tuvo muy buena acogida en España: la gente los compró enloquecida durante los meses de julio y agosto para poder irse de vacaciones hasta que, de golpe, en septiembre se pararon las ventas».

De hecho, agregan, hubo empresas que lo vendieron por debajo de coste: « Nadie los quería aquí ». Y, de repente, algo empezaba a andar mal más o menos cerca de nuestras fronteras: «En noviembre empezamos a recibir llamadas desde Alemania (donde además se venden en supermercados) porque había habido mucho contagios y ya se rumoreaba lo de una nueva variante. Los pocos test que nos quedaron a nosotros se los llevaron ellos y los polacos», cuentan las fuentes de la compañía, que calcula que hasta la segunda semana de enero no podrán volverán a ofrecer test de Boson porque los que adquirieron de aquí a esas fechas ya están vendidos .

Algo similar le ocurre a la empresa Cinfa, con sede en Navarra, encargada de distribuir test chinos y desde la que aseguran que están « trabajando para recuperar el suministro cuanto antes », aunque según sus cálculos no creen que puedan conseguirlo antes del 3 de enero. Esta empresa que, según datos de la consultora IQVIA es la que saca al mercado un mayor volumen de test de antígenos, no habían tenido problemas de suministro hasta hace, al menos, una semana. Pero ahora, «todo el mundo parece estar haciendo acopio de test y nos hemos quedado sin stock», lamentan.

A ello habría que añadir los problemas logísticos que afectan a todos los sectores. « Nos está afectando el problema del transporte a nivel mundial », explican a ABC y hace semanas que no consiguen traer productos desde China. Y ante esta situación, hay poco que puedan hacer. No trabajan con ningún fabricante europeo y por lo tanto, no podrán retomar la distribución, explican, hasta que no reciban los pedidos que ya han hecho a sus proveedores chinos. Protect Line también asegura que no solo hay que tener test sino también aviones que los lleven « en un espacio aéreo que ahora está carísimo ».

Test de uso profesional

Para paliar la falta de pruebas, la Aemps autorizó el test de antígenos de uso profesional . Antonio Blanes , director de los Servicios Técnicos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), señala que llegarán a las farmacias la próxima semana.

Blanes es optimista y asegura que « posiblemente el suministro del resto de test se regularice en los próximos días . Tan solo se está ajustando el canal ante una demanda desmedida». Según el experto, el desabastecimiento actual ha sido provocado por una ‘tormenta perfecta’: «Se han sumado las fiestas navideñas y los viajes junto con un aumento de las infecciones, pero lo normal es que todo se ajuste en unos pocos días». Aun se desconoce el precio final a la venta de estos test profesionales, aunque sí se sabe que se dispensarán en cajas de 20 unidades.