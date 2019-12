Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla «Sin Dios, el hombre acaba siendo un enemigo del hombre»

Salvador Sostres SEGUIR Actualizado: 24/12/2019 07:29h

¿Qué es la Navidad?

Es la memoria del nacimiento de Jesucristo. No es sólo arqueología. Es una memoria que pasa por el corazón. Es algo totalmente actual. Es la presencia corporal de Dios, que es la fuente principal de nuestra fe.

Dios ha sido expulsado de las aulas.

Es la limitación de una educación completa. Los niños tienen derecho a conocer su historia, y su cultura. Los padres han de poder elegir la educación que quieren dar a sus hijos. No se tiene que obligar a nadie a la confesionalidad, pero tampoco tendría que existir el derecho a la ignorancia en este ámbito, tal como no existe el derecho a no estudiar matemáticas.

¿Qué es el Misterio?

Misterio no significa cosa oculta. El Misterio es algo extraordinario que nos seduce, que nos interpela, que nos exalta. Las cosas tan grandes no se comprenden nunca del todo, se viven.

Felices fiestas.

No. Es Feliz Navidad.

Los políticos.

Tienen muchos defectos. Pero también muchas virtudes. Valoro mucho a la clase política, a las personas que asumen responsabilidades para servirnos a todo por el bien de la comunidad. Somos injustos valorando a las personas sólo por sus errores.

El odio a la Iglesia.

Quienes ven a la Iglesia como una opresión, la desconocen. Su labor humana y social es extraordinaria. La Iglesia no es un enemigo. La Iglesia es una comunidad que ayuda a las personas y al Estado. La Iglesia es el verdadero progreso del Hombre, que consiste en la acción positiva en favor de la plenitud humana, la paz y la convivencia.

La voz de Dios.

Es la voz universal que se expresa en la cultura, en la conciencia, en la forma de ser, en la presencia de Cristo. Los cristianos vemos la voz de Dios en la alegría, en la tristeza por la pobreza y la exclusión. La voz de Dios es la palabra viva de Jesús.

A veces cuesta oírla.

Una cosa es que Dios hable y otra que queramos escucharle. Hay que dejarse encontrar. El Espíritu Santo es muy libre pero hay que saberlo buscar en los sitios adecuados, porque si no es muy difícil que lo encuentres.

Usted sintió su llamada.

Más que la llamada, sentí el contagio. Estudiaba Medicina en Valladolid y acudieron unos franciscanos y su forma de vivir me sedujo. Su testimonio me hizo la persona que soy. Vi la voz de Dios a través de la Iglesia.

Enemigo del hombre.

Cuando no se escucha la voz de Dios se escuchan voces mucho peores. Sin Dios, el hombre acaba siendo un enemigo del hombre. Te olvidas de Dios y te olvidas del hombre.

Los derechos.

Los derechos son un reconocimiento de la justicia que por supuesto nos obliga. No existen los derechos sin responsabilidades.

Su Papa.

Pablo VI. Él me nombró arzobispo de Tánger: yo iba muy nervioso y fue muy tierno. Me dio mucha paz. Fue un gran Papa, y no lo tuvo fácil. Recogió el Concilio Vaticano II y escribió «La evangelización del mundo contemporáneo», uno de los documentos más importantes de la Iglesia actual.

Ratzinger lo dijo: «La Ciencia sin Dios conduce a Auschwitz».

Algunos hombres convierten a la Ciencia en Dios. Soslayan a Dios. Tenemos que trabajar para mejorar. Pero no podemos excedernos de nuestro campo. No vale decir: «Porque yo no llego con lo que sé, lo demás no existe». Hay otras formas de conocimiento, como la revelación de Dios.

¿Le da miedo la muerte?

No. Confío en el gran abrazo de Dios.

La muerte de un hijo no existe.

La muerte de un hijo no existe para unos padres. Puede desaparecer de sus ojos pero no de su vida. Nunca muere tu hijo porque su vida está metida en la tuya. Y porque los padres saben que su hijo resucitará.

¿Entiende que estos padres se enfaden con Dios?

Que se enfaden sí, pero que no dejen de hablarle. Señor, ¿por qué me has hecho esto? Las cosas grandes no se comprenden, se viven. La Virgen María tampoco entendió el anuncio del ángel, pero confió en Dios.

Cuando a mi hija le expliqué qué era Dios, lo entendió enseguida, como si en el fondo ya lo supiera.

En el bautismo reciben la presencia del Espíritu Santo, que está en ellos. La huella de Dios está y se encuentra en cada uno de nosotros.