Una simulación de «viruela leopardo» prepara la próxima crisis sanitaria europea

Mientras seguimos luchando contra las consecuencias de la pandemia de coronavirus, los ministros de Sanidad del G7 ya se están preparando para la próxima crisis sanitaria. Durante la reunión mantenida ayer en Berlín , trabajaron con una simulación que perfilaba el curso y desarrollo de una pandemia de viruela en 2023 , una representación protagonizada por la ficticia « viruela del leopardo », con el fin de que una hipotética próxima pandemia no nos tome tan inesperadamente y sin preparación como sucedió en 2020. El ensayo permitió hacer previsiones de las necesidades de «seguimiento, respuesta y preparación», gracias a un caso simulado en el que el origen de la enfermedad ficticia no es un murciélago de Wuhan , China, sino la mordedura de un leopardo que transmite la viruela y se propaga persona a persona muy rápidamente por todo el mundo. El punto de partida de la simulación es un escenario de catástrofe, en el que el virus ya ha sido detectado en 21 países, incluida Alemania , y muchas personas están hospitalizadas. Aunque el modelo cuenta con que habría una vacuna en el mercado rápidamente, esta viruela de leopardo causaría daños a largo plazo y la población seguiría muriendo a causa del virus. Los ministros vieron tres videos con tres posibles escenarios de progresiva gravedad y después cada uno dispuso de una intervención de 25 minutos para señalar sus observaciones, una rueda de intervenciones a la que siguió un reumen de «respuesta coordinada». En el escenario asumido por la OMS, los jóvenes se verían afectados «desproporcionadamente» por la «viruela del leopardo» , que a menudo causaría mortalidad en esa franja de población. Los datos sobre la simulación resultaban escalofriantes, especialmente porque fuera de esta reunión se iban conociendo los datos reales de la expansión de casos de la «viruela del mono». El « Pacto contra pandemias « firmado en esta reunión, prevé entre otras cosas sistemas de alerta temprana y llama a la construcción de redes de expertos en todo el mundo. La idea es que se utilice como punto central de esta estrutura un centro de alerta temprana de la OMS que fue inaugurado el año pasado por Berlín y que el G7 aumente sus contribuciones obligatorias a largo plazo en un 50% .

Alemania confirma su primer caso símico

El ejercicio de los ministros de Sanidad del G7 despertó un acalorado debate en las redes sociales. El anfitrión del encuentro, el ministro alemán de Sanidad, Karl Lauterbach , confirmó al final de la reunión el primer caso de «viruela del mono» en Alemania , detectado por el Instituto de Microbiología de las Fuerzas Armadas de Múnich, y afirmó que no cree que pueda haber un alto número de casos no reportados en este país. Se trata de un paciente con cambios cutáneos característicos de esta enfermedad cuya cadena de infección está todavía siendo investigada. « Solo era cuestión de tiempo que se detectara la viruela del monos en Alemania », comentó Lauterbach, «y por los datos existentes partimos de la base de que el virus no es tan fácilmente transmisible y que el brote puede ser limitado». Lauterbach apuntó además que tanto en la pandemia del coronavirus como en cualquier hipotética extensión de la viruela, la clave sigue siendo alcanzar cuanto antes la tasa de vacunación del 70% de la población , objetivo que los ministros volvieron a discutir en esta reunión. «La pandemia de coronavirus no ha terminado, solo la derrotaremos si la vencemos en todas partes», dijo por su parte la ministra alemana de Cooperación para el Desarrollo de Alemania, Svenja Schulze, también reunida ayer con sus homólogos del G7. Los países más industrializados constatan que hay suficientes dosis disponibles, pero el desafío es llegar a los lugares más pobres y remotos que muchas veces carecen de la infraestructura necesaria. El objetivo del G7 -que junto a Alemania agrupa a Estados Unidos , Canadá , Reino Unido , Francia , Italia y Japón - es, por tanto, cooperar para mejorar cuestiones prácticas, como el transporte de vacunas, su almacenamiento y la disponibilidad de materiales.

Los Ministros de Sanidad también trabajarán en mejorar la prevención para evitar que futuros brotes de infecciones virales alcancen el estatus de pandemia, ya que, debido al cambio climático, prevén que estos serán cada vez más frecuentes. Como ejemplo, Lauterbach citó los casos de «viruela del mono» y pronosticó que los casos de transmisión de animales a humanos serán cada vez más comunes a partir de ahora. En el campo de la prevención, se ocuparán de las cuestiones organizativas para que en tal situación se puedan activar con rapidez los recursos económicos, existan las redes necesarias y queden claras las respectivas responsabilidades. Lauterbach explicó que por el momento no se ha tratado el tema de la liberalización de las vacunas COVID , pero destacó que a su juicio las bajas tasas de vacunación en los países pobres no tienen relación con la falta de dosis. Por el contrario, en su opinión es la falta de infraestructura la base del problema y el hecho de que son países que, por su estructura de edad, tienen otras prioridades.