Rod Sims, el hombre que plantó cara a Google El presidente de la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor, que quiere acabar con los monopolios australianos, se ha convertido en el regulador más odiado de su país

Óscar Rus Actualizado: 05/03/2021 16:57h

Rod Sims (71), el presidente de la Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC), no tiene Facebook pero sí WhatsApp. Probablemente sea el regulador más odiado de su país. Ve la televisión por las noticias y el deporte. Lee cada día una decena de periódicos, pero tiene hecho el paladar a 'The Age' y 'The Herald Sun', ambos con sede en Melbourne, a pesar de ser un sydneysider, o sea, un sidneyés (de adopción, pues nació en Lorne) que odia Melbourne. Y, como todo hijo de vecino, utiliza Google «un montón de veces al día» y su herramienta Maps; «me ha ayudado a venir aquí hoy», comentó Sims durante un desayuno informativo. Era verano de 2019 y

