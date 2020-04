El Gobierno contempla generalizar las mascarillas tras el encierro El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirma que es «probable» que el presidente Pedro Sánchez anuncie esta medida dentro de un paquete más amplio con visos al desescalamiento de restricciones

Primero lo sugirió el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y unas horas más tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ahondó en la misma idea. El Gobierno contempla la posibilida de generalizar el uso de mascarillas una vez que se desactiven las medidas de confinamiento.

«Estamos estudiando un paquete de medidas y muy probablemente esta [el uso de las mascarillas] va a ser una de las medidas pero no quiero anticipar nada hasta que no lo tengamos decidido», ha subrayado Illa esta tarde en rueda de prensa desde Moncloa, como una de las posibles medidas de descalamiento de las decisiones tomadas con el estado de alarma.

Entre esos múltiples escenarios, Simón ya sugirió esta mañana la posibilidad de que sea necesario utilizar mascarillas y equipos de protección cuando concluya el encierro para evitar nuevos brotes:«Aprendamos cómo funcionan otras sociedades, como los japoneses con la gripe, aprendamos a utilizar equipos protección personal a medida que estén disponibles y a reducir los contactos que sean de riesgo».

El Covid-19 ya ha causado 117.710 infectados y 10.935 muertos. Además, hay 6.416 hospitalizados en UCI y, en el lado positivo, 30.513 personas recuperadas.

No volver atrás

Además, en la rueda de prensa ha admitido que habrá que mantener unas «semanas más» algunas de las restricciones impuestas hasta la fecha para frenar los contagios entre la población. No obstante, no ha podido confirmar si será necesario prolongar el estado de alarma más allá del 12 de abril. «Es una decisión que no depende de los técnicos», ha señalado.

Sí ha advertido de que «existe un riesgo de que si no continuamos con las medidas necesarias durante el tiempo necesario todo ese avance que hemos tenido vaya marcha atrás. En este sentido tenemos que, probablemente no mantener el mismo aislamiento que tenemos hasta ahora, es uno de los detalles que hay que valorar o si se puede ir relajando en algunos puntos».