Simón: «Permitir la visita a los allegados no será un coladero siempre que se mantenga la responsabilidad personal» Avisa a las comunidades que las reuniones familiares de hasta diez personas «se pueden aplicar» al día de Reyes

Laura Daniele Madrid Actualizado: 03/12/2020 22:18h

El director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, admitió este jueves que «permitir la visita a los allegados» durante estas navidades no supondrá «un coladero» siempre que la ciudadanía «mantenga la responsabilidad personal».

«Podemos confiar en que nuestra sociedad es lo suficientemente adulta como para cumplir con las normas», afirmó el epidemiólogo, al defender la inclusión del término «allegados» entre las excepciones para poder trasladarse de una comunidad autónoma a otra durante estas fiestas navideñas para poder participar de las reuniones familiares.

Según explicó, la palabra «allegado» hace referencia a aquellas personas «con las que se tiene una especial relación de afecto o parentesco» sin que ese vínculo llegue a ser «legal u oficial». «Muchas personas pasan las fiestas con sus vecinos o con los primos. Hay muchas realidades familiares», apuntó Simón, quien admitió que el término «puede estar sujeto a trampas».

Pese a todo ello, el responsable del CCAES apeló en todo momento a la responsabilidad personal y recordó a las comunidades autónomas que las reuniones familiares de hasta diez personas «se podrán aplicar» también al día de Reyes. Según el «acuerdo de mínimos» alcanzado el miércoles entre las comunidades y Sanidad, esta indicación solo estaba sugerida para los días 24, 25, 31 y 1. En ese número también estaban incluidos los niños, ya que, según recordó, «los menores se pueden infectar y pueden transmitir el virus». «Tiene una lógica clara incluirlos en esa cifra de diez», apuntó.

Durante su habitual rueda de prensa para dar cuenta del balance de la segunda ola del virus, Simón también advirtió de que los cuatro días festivos por el puente de la Constitución y de la Inmaculada «pueden ser un punto de riesgo importante que eche por tierra el esfuerzo de dos meses. «Seguimos teniendo una incidencia más alta de lo que nos interesa tener y la evolución sigue siendo complicada. No podemos relajarnos», aseguró el epidemiólogo.

Según los datos notificados este jueves por Sanidad, la incidencia del virus volvió a caer y ya se sitúa en los 240 casos por cien mil habitantes; «la más baja de Europa», afirmó Simón. Italia este jueves alcanzó los 611 casos por cien habitantes, seguida de Reino Unido (343), Alemania (302) y Francia (270).

Sin embargo, el epidemiólogo recordó que «casi todo el territorio español sigue en riesgo alto o muy alto» y «muy lejos» de alcanzar el objetivo de los 25 casos por cada cien mil habitantes. La presión hospitalaria también sigue siendo elevada. Uno de cada diez pacientes que se encuentran en estos momentos ingresados en un hospital es por Covid-19. En las UCI ya representan el 25 por ciento, uno de cada cuatro. En las últimas 24 horas fallecieron además 254 personas y se registraron 10.127 nuevos positivos. Las comunidades con mayor incidencia del virus siguen siendo La Rioja (361 contagios por cada cien mil habitantes), seguida del País Vasco (360), Asturias (353) y Castilla y León (325).

«Una cifra muy pequeña»

Simón también advirtió de que la principal fuente de transmisión «sigue estando dentro de nuestras fronteras y no asociado a los viajes». De los 80.000 viajeros llegados a España en los últimos diez días, apenas catorce dieron positivo en coronavirus por un test de antígenos realizado en el aeropuerto. «Esas pruebas necesitan ser verificadas por un test PCR de los cuáles aún no tenemos los resultados, pero son cifras muy pequeñas. El problema no está en los viajeros», indicó.