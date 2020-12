Simón, en mayo, sobre el exceso de mortalidad: «No sabemos si se debe a un accidente de tráfico enorme» El INE eleva las muertes confirmadas por coronavirus o sospechosas en la primera ola a 45.684

Las excusas para no reconocer el número real de muertes por el coronavirus se le acaban a Sanidad. El INE cifra ya en 45.684 los fallecidos entre enero y mayo por coronavirus o con sospecha de la enfermedad. Suponen 18.557 personas más de las que reconoce el Ministerio para ese periodo. El responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ya no puede alegar que no sabe a qué se debe el exceso de mortalidad registrado durante la primera parte del año o que «no sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme», como dijo en mayo.

Simón reconoció en abril que la cifra real de fallecidos sería «difícil» de conocer - EP

En concreto, el pasado mes de mayo, al ser preguntado por la diferencia entre los datos del Ministerio y los del informe sobre el exceso de la mortalidad del Instituto Carlos III, Simón se agarraba al hecho de que esa estadística contabiliza la mortalidad general y no especifica la causa concreta del fallecimiento. No obstante, ya entonces había un gran desfase difícil de explicar sin el coronavirus: mientras Sanidad cifraba en 26.000 las muertes por coronavirus, el Carlos III decía que había un exceso de mortalidad de 31.000 personas.

«Lo cierto es que todos esos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa, y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por infarto, no sabemos si se debe a un aumento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad», decía Simón en rueda de prensa. «Sí es cierto –añadía– que ahora mismo sabemos que tenemos 26.070 muertos por coronavirus pero en España sabemos que se muere mucha gente por otras causas. Y esos 5.000, menos de 5.000 de diferencia que hay, se pueden explicar por muchas razones».