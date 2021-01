Simón no se va: «Ya he conocido a siete ministros desde que estoy en Sanidad» El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dijo no haberse equivocado cuando afirmó que la cepa británica tendría un impacto marginal en España y días después dijo que sería «dominante» a mediados de marzo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho este lunes que no se equivocó al decir el pasado 11 de enero que la cepa británica tendría un impacto marginal en España y días después dijo que sería «dominante» a mediados de marzo.

El epidemiólogo tildó la pregunta de «curiosa» e insinuó que no escuchan sus ruedas de prensa al completo. «Quedó muy claro que la discusión (cuando habló de marginalidad) se refería a la evolución de la pandemia durante las Navidades. Ahora está circulando en enero y su peso es pequeño. La cepa británica no entró en España el año pasado y, además, no está ocupando suficiente espacio, eso no quiere decir que en determinadas zonas sí».

Sobre la cepa británica también dijo que en España ocupa el 5 por ciento de los casos, en España hay 219 cosas de la variante británica. Recordó que el viernes se habló en Reino Unido de que además pudiera ser más virulenta y generar, por tanto, más hospitalizaciones y más muertos: «Después de haber hablado con ello (los británicos), las evidencias no son todavía sólidas para valorarlo. No podemos descartarlo ni afirmarlo».

Preguntado sobre si iba a dimitir con el cambio de ministro, Simón dijo que «he conocido 7 ministros desde que estoy en el ministerio. Yo creo que no tengan que dimitir los equipos».

De acuerdo al informe de este lunes (los datos anteriores son del viernes), el número de contagios por coronavirus asciende a 93.822 casos, el peor fin de semana desde que comenzó la pandemia, según el informe de Sanidad. La incidencia acumulada en los últimos 14 días asciende a 884,70. «La incidencia acumulada ha seguido la evolución más lenta que venimos observando en los días previos y sí que parece que estaríamos empezando a descender y el pico de la tercera ola se sitúa no en el fin de semana pasado, sino en el previo». Aunque admitió que hay que tener cuidado con la valoración de los datos.

Dijo que la situación «no es equiparable a la primer ola en la que los hospitales se dedicaban al cien por cien al coronavirus pero estamos algo peor que en la segunda».

Simón dijo que si bien «la evolución puede estar mejorando tenemos la ocupación de UCI más alta desde la primera ola en abril». Agregó que «hay que hacer que baje rápido para que las UCI bajen la presión, aunque no esta no se produce en todo el país». Recordó que «la preocupación media en las UCI es del 40 por ciento solo por Covid y en las camas convencionales del 24 por ciento, también solo por Covid». «Son datos muy altos», admitió.

Para frenar la curva dijo que el confinamiento es una opción pero no la única. «Sabemos que hay que ampliar el concepto de confinamiento y hay comunidades en las que ya determinados confinamientos en las que hay pocas motivaciones para salir de casa. Cualquier medidas más dura puede frenar más rápido la transmisión pero tenemos que poner medidas que se puedan controlar

El número de fallecidos es de 1.369, «y es una cifra que no bajará al mismo ritmo que la transmisión, sino después de la bajada de esta y de la hospitalizaciones y de las UCI», explicó Simón.

El epidemiólogo dijo que «ya se han vacunado 1.237.000 dosis, el 92 por ciento del total de dosis recibidas, y tenemos 88.700 personas inmunizadas con su segunda dosis». «Nuestro problema no es la capacidad logística sino la disponibilidad de dosis de las empresas que las fabrican».

Sobre el papel del ministro Illa y su gestión, dijo que «una pandemia es una crisis multisectorial que abarca todos los sectores y no conozco todos esos sectores; no creo que deba valorar la gestión de un ministro en público. En cuanto a que se vaya a Cataluña, él tiene su profesión y él ha decidido esto, yo lo echaré de menos y con el que he trabajado muy bien, como con otros ministros y ministras».