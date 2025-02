Sanidad no descarta las mascarillas para la EBAU pero será Educación quien deba proponerlo El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advierte de que en cuanto al número de fallecidos «nos mantenemos por debajo de los 200 y entendemos que estas tendencias se mantendrán si no hay cambios por el mal uso de las nuevas condiciones de movilidad»

El número de contagios asciende a 228.691, 439 casos (confirmados por PCR) en las últimas 24 horas ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. « Hay diez comunidades que han notificado menos de diez casos, no hay mucha variación respecto a estos últimos días, seguimos con una tendencia similar, con una pequeña estabilización».

El de fallecidos es de 27.104, 184 en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento de ocho respecto al día anterior, cuando fue de 176, cifra que también supuso un aumento respecto a los descensos de días anteriores. Aún así, Simón dijo que « estamos más o menos en las tendencias de los últimos días en las que nos mantenemos por debajo de los 200 fallecidos diariamente, y entendemos que estas tendencias se mantendrán en los próximos días si no hay cambios por el mal uso de las nuevas condiciones de movilidad ».

El número de hospitalizados 123.896, 412 en las últimas 24 horas y el de ingresados en UCI es de 11.436, 65 en las últimas 24 horas.

Preguntado por las mascarillas y la posibilidad de su uso obligatorio en espacios públicos, Simón ha dicho que no hablará en boca del Gobierno. Sin embargo, señaló que «las mascarillas son una buena medida de prevención que nos puede ayudar en el control de la epidemia y de lo que nos queda en esta última fase. Pero también he dicho que la mejor mascarilla son los dos metros de distancia».

También aclaró que aunque se generalice no es fácil que se pueda obligar a todo el mundo a usarlas: «Hay personas con ansiedad, patologías de fondo, los niños...por eso tiene que ser altamente recomendable en espacios públicos, sobre todo cuando no se pueden mantener las distancias es cuando de verdad tiene un efecto, pero hay que entender cómo funciona la transmisión: una persona que va sola en el coche no hay riesgo, pero si se baja y se relaciona sí puede ser necesario el uso de mascarilla». En cualquier caso, « si se decide que sea obligatorio hay que valorar bien cómo se explicitan las excepciones de uso ».

En cuanto a su uso para a EBAU, «Simón dijo que esto se tendrá que discutir con Educación». En cualquier caso dijo que para la prueba se pueden plantear situaciones en dos espacios: a la entrada del examen cuando se tienen que garantizar las medidas de distanciamiento para que previamente a la entrada del examen no haya riesgo de transmisión y también se tienen que garantizar durante el examen . Sin ser experto en educación, cuando hay examen ya hay separación pero tendrá que ser un poco más que lo habitual; el otro aspecto que hay que garantizar es las medidas cuando se espera para entrar con las aglomeraciones que suelene producirse; esto tiene que proponerlo el Ministerio de Educación y entiendo que nos pidan opinión a Sanidad».

En cuanto a su uso en las clases son presenciales y hay que usar mascarillas «dependerá de si se puede mantener las distancias dentro del aula como fuera de ella».

Contagios en menores de diez años

Respecto al aumento de contagios en menores de 10 años y su posible relación con las medidas de alivio para los menores, Simon dijo que «hay hospitales que sí lo han comentado aunque nosotros no hemos detectado una diferencia significativa. Siempre hay oscilaciones en las cifras y descensos pero sí que puede haber un aumento que tendrá que valorarse con cuidado; también puede ser, si ahora tenemos una cifra menor de casos y mucha menor transmisión en personas mayores sí que puede detectar en niños; también puede ser que niños con cuadros leves que apenas se diagnosticaban y que ahora se están detectando más. Esas oscilaciones preocupan, pero este incremento se tendría que haber observado ya hace casi una semana, con lo cual vamos a tener que tener cuidado a la hora de valorarlo».

Cuarentena para los viajeros que llegan a España

En cuanto a las cuarentenas obligatorias para los viajeros que llegan de otros puntos de España, Simón dijo que «los contactos estrechos pueden suponer un riesgo a partir de cierto momento, todos sabemos que si bien al principio la transmisión asintomática era muy esporádica a medida que se tienen más casos pueden suponer un número mayor aunque porcentualmente siga siendo un número pequeño. Por eso, si ahora ququeremos evitar cualquier nivel de transmisión y controlar no solo los casos sino los contactos estrechos e en algún momento se puedan convertir en casos, podemos plantear medidas de cuarentena para personas muy concretas, grupos de contactos estrechos a partir de un caso confirmado. De ahí a hacer cuarentenas generalizadas es otra cuestión, pero pueden plantearse excepciones . Estamos en una situación con una evolución favorable de la epidemia, pero hay otros países con transmisión similar a la nuestra y otros con una mucho mayor por lo que hay que evitar esas reintroducciones y puedo entender la orden que propongan cuarentenas para los que llegan».

Además, dijo que también entiende que «si en España estamos en una situación en la que una persona de, por ejemplo, Zaragoza , no puede ir a su segunda residencia en Tarragona o Valencia no sería lógico que un extranjero vaya a su segunda residencia en Palma de Mallorca o Almería».

En cuanto a las propuestas de cambio de fases, «hemos recibido solicitudes de cinco comunidades para Fase I, luego las islas han pedido Fase II y algunos lugares que nos han dicho que harán la propuesta pero no las hemos recibido. Mañana por la noche o el viernes por la mañana se hará la valoración conjunta con el ministro».

Respecto al panorama internacional, Simón dijo EE.UU es el país con más casos, ha notificado 1.342.594 casos , «ayer tuvo un incremento de 18.000 nuevos casos, es la cifra más baja de las últimas semanas y ha notificado 80.800 fallecidos, el número más alto del mundo. Es un país que pese a que ha reducido el incremento todavía están notificando muchos casos diarios».

La baja letalidad en Rusia: 0,9 por ciento

Aparte de EE.UU, los que más casos tienen son países europeos: «Rusia, España, Reino Unido e Italia, todos con más de 200.000 casos. Sin embargo, todos los incrementos importantes que estábamos observando en Rusia ha sido que sea el segundo país del mundo con más casos por encima de España, con 232.243 y sigue teniendo incrementos muy importantes. De ayer a hoy a tenido 10.899 casos nuevos. Aunque su letalidad es muy baja: 0,9 por ciento, no tenemos seguridad de si se están notificando todos los fallecidos o la manera en que se están notificando. Podrían plantearse alguans dudas de esa letalidad en Rusia ya que es excesivamente baja para lo que se observa en el resto de países».

España tiene 228.691 casos, « con incrementos del 0,18 por ciento; 0,15; 0,20, el máximo en estos últimos días; Reino Unido es el siguiente país con mayor número de casos (226.000) con incrementos de 3.000 casos diarios (ayer tuvo 3.403, incrementos entre el 1 y el 3 por ciento diarios). De seguir estas evoluciones es probable que en los próximos días Reino Unido también tenga más casos que España. Italia se mantiene en incrementos más moderados aunque también los está teniendo: 0,64 por ciento y ahora mismo tiene 221.216 casos. Todos ellos, salvo Rusia, los otros tres tenemos letalidad entre el 14 y el 12 por ciento, como tenemos nosotros. Es una situación que mas casos se han reportado de Europa. Nos siguen Alemania con 170.508 y Turquía, con 141.475 y Francia, con 140.227 .

«Sí es destacable la variabilidad en la letalidad. Esto se puede deber, como decíamos, a que no se detecatan correctamente todos los casos o hay retrasos en el diagnóstico o en la evolución de la epidemia del cuadro clínico, pero también se puede deber a una detección muy superior de casos leves en algunos países u otros. Entre todos los países mencionados las letalidades oscilan entre los 0,9 de Rusia, o los 4,4 de Alemania, que aunque va creciendo paulatinamente se sigue manteniendo en cifras muy bajas, lo cual es una buena noticia, pero el resto de países estamos entre el 11,9 por ciento de España o 19,2 de Francia . Estas cifras de Francia probablemente están asociadas al número de casos notificados totales que a la calidad del sistema asistencial; la letalidad es cierto que puede haberla en la población general pero la gran parte de la misma asociada al Covid-19 suele producirse en centros hospitalarios y la letalidad es un factor que se usa como valoración de la calidad hospitalaria». Aparte, Belgica tiene un 16 por ciento o Países Bajos o Suecia con letalidad superiores a las de España.

«La epidemia está evolucionando rápido y está afectando a países con sistemas sanitarios complicados, países africanos, en vías de desarrollo, con incrementos importantes. En Sudán, con pocos casos pero tienen una capacidad menor de detección que el resto de países afectados y que está teniendo incrementos por encima del 30 por ciento, Camerún o Senegal con incrementos entre el 15 y el 20 por ciento o Sudáfrica y Nigeria, con incrementos del 12 por ciento».

En América Latina «también hay países como Bolivia con incrementos superiores al 10 por ciento, o en Asia y Oceanía hay países con recursos limitados, como Pakistán o Bangladesh con aumentos del 7 por ciento». En Europa los incrementos se producen sobre todo en países del este: Ucrania, Rusia, Rumanía, y van bajando hasta que aparecen Suecia y Reino Unido con aumentos de entre el 1,5 y el 2 por ciento.

«La probabilidad de importanción de casos a España va incrementándose»

Simón aclaró que la epidemia no está siendo tan rápida como en otros países como España o Italia pero está extendiéndose «lo que pone de manifiesto la necesidad de entender esto como problema global». Así, señaló que hay que reabrir la movilidad y las libertades con cuidado porque el riesgo no está solo a nivel interno sino que la probabilidad de importación va incrementándose y eso puede producir rebrotes, por casos de aquí que no hayamos podido controlar o por importaciones.

Preguntado por la posibilidad de que los casos disminuyan en España en verano teniendo en cuenta los casos de países con climas calurosos, Simón dijo que «los países del sur están llegando a su invierno, aunque es verdad que hay países tropicales con casos e incrementos importantes como Sudán, y aunque el volumen muy probablemente se deba a sistemas de notificación menos sensibles que los nuestros, no es excesivo. La situación en muchos países que llegan al invierno sería la que viviríamos nosotros en la siguiente ola, si es que se llega a producir. Es difícil de valorar, los países de la franja tropical tienen características diferentes si son de una zona más árida, por ejemplo, el Sahel, que si son de una tropical-húmeda. Es verdad que la experiencia con otros virus similares en estos países se transmite menos que en templados . Ahora tenmos información de incrementos importantes, no sabemos cuántos casos habrá allí, pero está claro que todas las hipótesis que bajaramos (temperaturas, radiación ultravileta, una segunda ola en el siguiente invierno) siguen estando ahí. Pensar que la reducción en España es por la primera es complicado de apoyar porque estamos saliendo de un proceso de confinamiento y se ha reducodo el contacto casi cero, hubiera hecho calor o frío, este efecto se hubiera notado por encima de la temperatura. No me atrevería a decir que el clima no tiene efectos, hay que esperar para ello».

Estudio de seroprevalencia y su impacto en la letalidad en España

Respecto a la alta letalidad de España, Simón aludió a la que hay en letalidades por encima del 10 por ciento en los países europeos con un volumen importante de casos con la escepción de Alemania o Rusia. «A nivel global esa letalidad puede ser menor pero hay países que están empezando ahora y no vamos a conocer su letalidad hasta dentro de varias semanas. En todo caso, si miramos el resto del mundo, las letalidad están por encima de esas cifras: EE.UU, tiene un 6 por ciento, Brasil un 7, Irán un 6, China, un 5 y medio por ciento. La letalidad, si detectamos todos los casos, los leves que no han accedido al sistema; los asintomáticos...una vez que se valoren todos esos es posible que la letalidad baje ».

En base al estudio de seroprevalencia (que da el número real de infectados, es decir que desarrollan enfermedad, no de casos, que hay en España) «se podrá tener una estimación de la letalidad real. Si tenemos dos, tres o diez veces más infectados de los que el sistema ha detectado, la letalidad bajará en consonancia con ese aumento porque el denominador será cada vez más grande».