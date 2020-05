Simón ve compatible que los padres hagan deporte por la mañana y paseen con los niños por la tarde Da por buenos los 52 nuevos contagios de Madrid

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró este viernes que es compatible que los padres salgan a hacer deporte por la mañana y que luego salgan con los niños a pasear por la tarde.

"Si una persona sale a hacer deporte por la mañana y luego es el padre que va a dar un paseo con el niño, entiendo que no tiene que haber incompatibilidad entre ambas porque son activiades diferentes", ha señalado Simón durante la rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico de seguimiento diario del coronavirus.

En la misma línea, ha explicado que en algunos casos hay familias monoparentales "en los que la misma persona va a hacer ambas actividades". "Tenemos que ser precavidos, ir con cuidado y aplicar las medidas", ha recomendado Simón, quien recordó que todo esto "no se hace con la intención de pillar a las personas en infracciones sino evitar que se propage la epidemia".

Simón también aseguró que con 52 nuevos infectados por Covid-19 (0,1 por ciento más que ayer) la comunidad de Madrid podría estar más cerca de cambiar a la fase 1, ya que "se encuentra en una situación mejor pese a que los casos notificados reflejan el estado de la pandemia de hace unas semanas" y "la situación real de la Comunidad puede ser incluso mejor de lo observado".

Sin embargo, a renglón seguido Simón recordó que sigue existiendo "un foco fuerte de posibles contagios en los hospitales con las personas hospitalizadas, que aunque no tienen por qué ser un problema para la población sí puede ser un foco de transmisión. Por eso subrayó que "no se puede valorar un parmámetro independiente de otro" para cambiar de fase, ya que el tener que volver a escalar "podría ser muy duro".

"52 nuevos casos en Madrid es la cifra real"

Sobre el desfase de cifras de nuevos contagios de la Comunidad de Madrid, Simón explicó que sus cifras reflejan la "evolución real" de la epidemia en esta región frente a los datos de las autoridades sanitarias madrileñas.

"Entre ayer y hoy las autoridades sanitarias madrileñas han conseguido solucionar la ubicación de algunos casos después de recibir resultados de laboratorios muy retrasados y han corregido la serie histórica para poder ajustarla a la realidad", indicó Simón, quien añadió que ambas administraciones coinciden en que "la cifra de 52 nuevos casos entre el 29 y el 30 de abril es la cifra real" y no los 600 que había reflejado la comunidad de Madrid.

"Si tenemos en cuenta otras fuentes de información sí que vemos que la evolución real de la epidemia sería compatible con esa cifra. Entre hoy y mañana terminaremos de corregir los datos y se podrá volver a utilizar cualquiera de las series que se publiquen tanto el Instituto Carlos III como en el Ministerio de Sanidad".

Sobre los sanitarios infectados nuevos, 1.247 que superan al total de nuevos casos de la tabla, 1.175, en las últimas 24 horas, Simón aseguró que se les están haciendo muchas pruebas y que esta cifra se explica porque las infecciones de los sanitarios corresponden a infecciones de hace días. "Un buen número de ellos no son nuevos casos. Ese número no representan los nuevos infectados ahora sino los que se infectaron en su momento. La persistencia del virus puede ser breve: de una semana a 14 días pero hay personas en los que el virus persiste entre 3 y cuatro semanas. No tienen por qué ser trasmisores del virus pero no tenemos seguridad", indicó.