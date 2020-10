Simón asegura que bajar la incidencia de Madrid «no va a ser cuestión de dos o tres semanas» «Esto es un trabajo constante y de varias semanas», ha señalado el ministro de Sanidad

María Lozano
Madrid
Actualizado: 05/10/2020 19:47h

Conseguir bajar la incidencia acumulada de la Comunidad de Madrid «no va a ser cuestión de dos o tres semanas», según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El objetivo de las restricciones que entraron en vigor el pasado viernes no es conseguir una incidencia por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, sino llegar a los 50, 20 o incluso cero. «Esto es un trabajo constante y de varias semanas», ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

«No es fácil ser preciso con esto. La experiencia de las zonas que no han llegado a los 1.000 casos d¡por cada 100.000 es que no ha sido fácil. Si se controla en todo el territorio, podría haber una opción de que un plazo no excesivamente largo se pueda controlar. Es importante empezar a bajar de forma rápida. Una vez que se consigue, se deberá empezar a bajar de los 250. No va a ser cuestión de dos o tres semanas».

Illa ha asegurado que el Gobierno «no está haciendo política» con la pandemia, tal y como sugiere el la Comunidad de Madrid, sino que está «trabajando desde la evidencia científica, con las mejores para proteger la salud de los españoles». «Lo que nos ocupa y preocupa es la gestión, la gestión y la gestión».