Simón, abierto a retirar la mascarilla en exteriores: «Es posible que en no muchos días se pueda reducir»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha pronunciado este lunes sobre el debate abierto por Cataluña respecto a la posible retirada de la mascarilla: «No es bueno dar fechas sino situaciones epidemiólogicas pero sí podemos prever con los datos que tenemos cuando es posible que se den esas situaciones».

Agregó que «en exteriores, la relajación de las mascarillas es una medida que la población está esperando, es posible que en no muchos días se pueda reducir». También dijo que «no querría que haciendo previsiones de fechas concretas demos la idea de que se esto se acaba. Es posible que algunas de las medidas se pueda aplicar en todo el territorio y sí que es verdad que aumenta la población inmune se hace más homogénea la situación epidemiológica del país».

Para Simón, se pueden plantear muchas alternativas con las mascarillas y hay una clara: «Tenemos un grupo hipervacunado, los de las residencias y en estos grupos se pueden plantear medidas diferentes a aquellos grupos donde el porcentaje de vacunación no es tan alto».

Además, aseguró que en un mes estaremos en cifras de inmunización que nos ponen en una buena situación. «Tengan siempre en cuenta que el hecho de que se reduzca una medida no quiere decir que se reduzcan todas. Cuando se reduce una medida hay que ir despacio con las demás».

«Las posibilidades que las concentraciones tengan un impacto en la evolución de la epidemia se van reduciendo día a día»

Sanidad ha informado este lunes de una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 151,82 casos por cada 100.000 habitantes (el viernes pasado fue de 162,03), aunque aclaró que faltan los datos de una comunidad que nos los facilitó por problemas informáticos.

En cualquier caso, dijo que «son cifras favorables; prácticamente todas las comunidades tienen esas tendencia descendente, pero sí que es cierto, de nuevo, como la hipótesis que planteábamos el lunes pasado, que no sabemos cómo van a afectar las grandes concentraciones del fin de semana; no podemos asegurar que no vayan a tener un impacto en la evolución de la epidemia».

Dijo que «las posibilidades de que lo tengan se van reduciendo día a día a medida que tenemos más población inmune. El problema es que en los grupos con edades por debajo de los 60 años todavía no hay un volumen suficiente de población vacunada como para impedir que en estos grupos pueda haber transmisión, por lo que no podemos descartar un incremento de casos asociados a las concentraciones de este fin de semana y el anterior».

Agregó que aún así, seguimos sin tener las coberturas que nos permitan garantizar una inmunidad de rebaño adecuada; vamos acercándonos, pero no tenemos una incidencia y una cobertura de la población o inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas de protección personal al margen de que sigamos con un ritmo de vacunación muy elevado».

Más de 7 millones de vacunados con la pauta completa

En este sentido, dijo que hay a fecha de hoy lunes, hay 224.000 personas vacunadas con la pauta completa más que el viernes pasado lo que hace ascender la cifra total a 7.213.716 personas inmunizadas. Además, hay 15 millones de personas con, al menos, una dosis, es decir, un 32 por ciento de la población total en España y «tenemos el 100 por 100 de los mayores de 80 años con al menos una dosis, el 95 por ciento de las personas entre 70 y 79 con al menos una dosis y de estos dos grupos, tenemos el 98 por ciento de los mayores de 80 con la pauta completa y ya casi el 65 de los mayores de 70 a 79 con la pauta completa».