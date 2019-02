¿Qué significado tienen los animales del horóscopo chino? A diferencia de los signos mensuales del Zodiaco, el horóscopo chino se divide en ciclos de doce años representados por los animales que, según la leyenda, participaron en la carrera para asistir al banquete organizado por el Emperador de Jade. Cada uno de ellos tiene unas cualidades que hacen únicas sus personalidades

Este martes, 5 de febrero, empezó el Año Nuevo Chino. Siguiendo su calendario –que se rige por los ciclos lunares—, para ellos no ha comenzado el 2019 sino el 4717. En esta ocasión, este nuevo periodo estará dedicado al Cerdo y, según los expertos, traerá fertilidad y prosperidad.

Como explicaba cinco años atrás Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en China, en su blog «Tras un biombo chino»; «a diferencia de los signos mensuales del Zodiaco, el horóscopo chino se divide en ciclos de doce años representados por los animales que, según la leyenda, participaron en la carrera para asistir al banquete organizado por el Emperador de Jade». La rata fue la primera en llegar. A ella le siguieron el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Ahora bien, ¿qué tienen en común las personas que han nacido bajo el signo de un mismo animal? ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad más característicos?

1. Rata (o Ratón)

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008.

Son personas inteligentes a las que les gusta rodearse de sus familiares y amigos. También son valientes, saludables y provistos de recursos. Su amor por el trabajo así como su prudencia y sobreiedad los convierten en ahorradores natos y en buenos administradores de su economía: en sus hogares nunca falta nada.

2. Buey (o Vaca)

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009.

Son fuertes y perseverantes, trabajadores incansables que se ganan el éxito a pulso. Más allá del ámbito laboral, se trata de personas nobles, tranquilas, pacientes, poco habladoras, cariñosas y respetuosas para las que la familia constituye una parte importante de sus vidas. Apasionados del arte y la música, siempre que pueden intentan huir de los enfrentamientos y las discusiones. De todos modos, cuando se enfadan son temibles: en esos momentos, lo mejor es estar lejos de ellos.

3. Tigre

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010.

Están llenos de energía, por lo que son aventureros, impulsivos, apasionados, fuertes y audaces. Decididos e independientes, son líderes por naturaleza; personas llamativas que no suelen pasar desapercibidas y las que les encanta divertirse. Por contra, su codicia les lleva a comportarse, a menudo, con desconfianza y egoísmo. En las relaciones de pareja, se muestran fuertes y seductores.

4. Gato (o Conejo)

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Las nacidas bajo este signo son personas tranquilas y discretas a las que les gusta sentirse protegidas, lo que las convierte en familiares y hogareñas: aman la paz. Además, son ambiosas y rara vez pierden los nervios. Gracias a sus dotes diplomáticas, se desenvuelven bien en situaciones embarazosas. Tienen gran aceptación entre sus semejantes.

5. Dragón

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

Quienes vinieron al mundo en estos años están repletos de fuerza y vitalildad, lo que los hace poderosos, ambiciosos, valientes y combativos, con una marcada tendencia a controlarlo todo. Cuando pierden los nervios, les resulta difícil recuperar el control sobre sí mismos. No obstante, esto no quiere decir que el Dragón no posea otras cualidades más introspectivas: son sabios, buenos consejeros, incorruptibles, imaginativos, magnánimos y emprendedores. Son, además, muy enamoradizos.

6. Serpiente

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013.

Tan elegantes como presuntuosos, se caracterizan por ser habilidosos, ágiles, rápidos y silenciosos. Al ser fríos, discretos y egoistas no suelen pasar por grandes problemas económicos y, en el caso de sufrirlos, los solucionan con rapidez y solvencia. En el ámbito amoroso, son grandes seductores y buenos conversadores. Como contrapeso, también son celosos y posesivos.

7. Caballo

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

Son populares, optimistas, alegres y aventureros. También son comunicativos y sociables. Muy independientes en ciertos aspectos de sus vidas, adoran viajar, descubrir otras culturas, aprender nuevos idiomas y conocer gente. Su encanto personal y su atractivo físico hace de ellos grandes conquistadores.

8. Cabra

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Se trata de personas con una fuerte inclinación por las artes, creativas, elegantes, de lágrima fácil, soñadoras, orgullosas y con tendencia a la melancolía. No persiguen la riqueza material y prefieren disfrutar de su familia, de su casa y de la naturaleza. Son también muy trabajadoras, aunque no les gusta que les presionen: a pesar de su constancia y tesón, pero no aceptan las órdenes y acabarán sus tareas cuando lo consideren.

9. Mono

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

El hecho de ser simpáticos, amistosos, divertidos y alegres hace que parezca que siempre están de buen humor, aunque a veces estén tristes. Pros: son ingeniosos, audaces, inteligentes, creativos, curiosos y capaces de resolver cualquier problema que se les presente. Contra: también tienen un lado oscuro y perverso; cuando creemos tenerlos de nuestro lado, nos sorprenden con una acción desagradable que puede echar por tierra todas nuestras esperanzas.

10. Gallo

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

Las personas de este signo representan el liderazgo y la autoridad porque, como dice la tradición china, han nacido para pregonar la llegada de la aurora y anunciar el sol naciente. Tienen fuego y de entusiasmo en su interior, por lo que les resulta difícil callar cuando deben hacerlo. No tienen problema en decir lo primero que les pasa por la cabeza, pero al mismo tiempo son pragmáticos, ordenados, meticulosos y eficientes. En el amor son románticos, obstinados y luchan por el control de su pareja.

11. Perro

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Como era de esperar, quienes pertenecen a este signo son transparentes, confiados, cariñosos, honestos, amistosos, leales y diligentes. Además, son muy trabajadores y tienen un gran sentido de la justicia. Es ocasiones, pueden ser muy celosos y nerviosos.

12. Cerdo

Pertenecen a este grupo los nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.

Tienen una gran fuerza de voluntad, aunque no son vanidosos ni hacen gala de unas pretensiones muy grandes. Viven con los pies en la tierra, en paz y armonía. Dentro del horóscopo chino, son los más corteses y galantes. Pero también son considerados valientes y tienen una fuerte personalidad. Su tenacidad es asombrosa, hasta el punto de que no descansan hasta haber terminado su trabajo. Y en el amor son sensuales y apasionado.