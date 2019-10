Serpientes lobo, tangaras y otros 3.000 animales que serán traficados en el futuro Un estudio detecta que en la actualidad una de cada cinco especies se compra y vende en el mercado internacional

Tras el éxito de la saga Harry Potter, los niños de medio mundo desearon tener una lechuza como mascota. Y en Indonesia muchos lo consiguieron: las capturas de la rapaz se dispararon en Asia y aunque hoy no están en peligro de extinción, esta familia de aves nocturnas podría estarlo en un futuro no muy lejano. «Las especies abundantes podrían no estar a salvo», concluye un nuevo estudio publicado este jueves en «Science». En concreto, serán 3.196 las nuevas especies que estarán bajo el ojo de los traficantes o del comercio internacional, aumentando hasta 8.775 el número de especies en peligro de extinción por esta causa.

En un amplio estudio, Brett R. Scheffers, de la Universidad de Florida, y Brunno Oliveira, de la Universidad de Auburn en Montgomery, han estudiado los efectos del comercio internacional en 31.745 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles utilizando datos de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES) y de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN). Los autores constataron que 5.579 animales, o aproximadamente el 18% del total de especies de vertebrados ya se comercializan a nivel mundial, legal o ilegalmente. Es decir, al menos una de cada cinco especies se compra y se vende.

Esto significa que el comercio internacional es entre un 40% y un 60% más alto de lo que se estimaba hasta ahora. Pero además de analizar las tendencias actuales, los investigadores han desarrollado un modelo para predecir qué especies que apenas se comercializan hoy podrían sufrir estragos en el futuro. La hipótesis de partida es que tienen alguna característica común o parecido con otros animales que ya se explotan, que ya llaman la atención de los hombres, o sobre cuyas especies más cercanas ya hay una fuerte presión comercial.

«Muchas evaluaciones anteriores se han centrado en las especies comercializadas cuando están cerca de la extinción», explica Scheffers por correo electrónico. Por ello los investigadores han decidido estudiar el alcance del fenómeno independientemente de si se trataba de animales que están amenazados o no. Las conclusiones están claras: «Necesitamos cambiar y pasar a una conservación proactiva en lugar de la conservación reactiva. Nuestra evaluación subraya la necesidad de un plan estratégico para combatir el comercio».

Futuro sombrío

«Algunos grupos de aves muy coloridas con alto riesgo de comercio futuro incluyen las tangaras Tangara, los pinzones Serinus y los tejedores Ploceus, mientras que los sapos Rhinella y los murciélagos de herradura Rhinolophus fueron los géneros de anfibios y mamíferos de mayor riesgo, respectivamente», explica por correo electrónico Scheffers. Sin embargo, es en el grupo de reptiles donde habrá más especies en riesgo por el comercio: iguanas Liolaemus, las coloridas serpientes Atractus o Tantilla o las serpientes lobo Lycodon.

El profesor del departamento de Ecología y Conservación de vida silvestre advierte, no obstante, que «es difícil identificar las especies individuales que se comercializan más fuertemente ya que nuestro estudio no aborda el volumen de comercio». Lo que sí han podido detectar es a las familias en peligro, en base a aquellas que tienen la mayoría de las especies comercializadas.

Aquí, destacan como muy comerciados los loros, «probablemente debido a sus colores brillantes e inteligencia», los halcones, los tucanes o las chachalacas (aves tropicales de gran cuerpo), así como los búhos y lechuzas, precisamente por la influencia de Harry Potter (como apuntó un estudio anterior). Completan esta lista los pinzones y los cálaos, unas aves tropicales de gran cuerpo y a menudo cazadas. «Un ejemplo único es el Hornbill Helmeted, que se comercializa por su gran pico similar al marfil que está tallado de forma similar al marfil de los mamíferos», cuenta Scheffers.