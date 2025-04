Serbia, el paraíso de las vacunas abierto a los extranjeros

Serbia se ha convertido en el paraíso de las vacunas . Es la nueva meta para los que quieren vacunarse rápidamente, eligiendo la vacuna y, además, gratis. Nada que ver con Dubai, destino para los muy ricos que estén dispuestos a pagar hasta los 45.000 euros ... para vacunarse. O a Rusia, una meta de costo medio. El ' turismo de vacunas ' es la última tendencia para quien no quiere esperar su turno en Italia y prefiere vacunarse rápidamente contra el Covid. No han sido pocos los que, mediante la correspondiente recomendación o porque en algunas regiones se ha dado prioridad a ciertas categorías (en Italia son infinitas), han logrado vacunarse en Italia saltándose la lista de espera, una práctica bastante habitual en este país. Pero el primer ministro, Mario Draghi, ha querido imponer rigor y gritó el jueves en una rueda de prensa contra los «listos» que no les gusta hacer cola.

Florida frena la vacunación de turistas y famosos Aunque parezca extraño, Belgrado ha abierto las puertas de las vacunas incluso para los extranjeros. El país balcánico cuenta con una amplia disponibilidad de dosis gracias a los acuerdos bilaterales con las empresas farmacéuticas. Mientras la Unión Europea discutía de precios con las multinacionales y firmaba acuerdos, manifiestamente mejorables (Draghi ha criticado esa negociación y ha acusado a AstraZeneca de vender dos y tres veces sus vacunas), Serbia amarraba los contratos y ordenaba las vacunas a diversas farmacéuticas. Todos los serbios, también los extranjeros, pueden elegir su fármaco preferido : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, el ruso Sputinik o el chino Sinopharm. Numerosas solicitudes Son cientos las peticiones de italianos para ser vacunados en Serbia. La única condición es hacer previamente la reserva, cosa que es fácil. Lo explica al diario 'La Repubblica' la cónsul honoraria de Serbia en Bari, capital de Apulia, región con muchos solicitantes: «Es necesario compilar un módulo que se descarga de la web del ministerio de Sanidad o de la embajada de Italia en Belgrado. La distribución de las vacunas se hace en varios lugares de la capital serbia (sobre todo en el pabellón de la Feria de Belgrado), incluso en centros comerciales». Numerosas son también las solicitudes desde Lombardía, según confirma al Corriere Radmila Selakovic, la cónsul de Serbia en Milán: «Viajan abogados, ejecutivos, empresarios autónomos, incluso estudiantes o trabajadores sanitarios. La inscripción online no equivale inmediatamente a una cita real; eso es solo una solicitud, que luego será gestionada según la lista de espera para los diferentes fármacos. Por ahora hay vacunas y también son gratuitas para los extranjeros con o sin permiso de residencia. Depende de las vacunas los tiempos de espera, que en el caso de la rusa Sputnik son muy rápidos». Una vez realizada la vacuna en Serbia, se obtiene un código QR , que sirve en el teléfono móvil como primer prototipo de pasaporte de vacunas. Algunos reportajes de televisiones italianas muestran este paraíso de vacunas en Belgrado, donde es fácil para los italianos llegar en coche. También las agencias de viajes ofrecen paquetes desde 231 hasta 1.000 euros por una semana. Campaña de imagen En esta amplia campaña de vacunación de Serbia, habría también un objetivo político por parte de los mandatarios de Belgrado, según señala el enviado especial de República: «Según los críticos, el presidente serbio Aleksander Vucic quiere limpiar la imagen nacionalista tradicional y expandir la influencia serbi a en la región». Incluso los médicos serbios de la asociación Unidos contra el Covid están perplejos: «No hay explicaciones racionales o humanitarias para esta apertura a los extranjeros». Pero el coordinador del pabellón de la Feria, el Dr. Dragana no está de acuerdo: «Estoy orgulloso de lo que mi país está haciendo por los vecinos», declara a Repubblica. Serbia tiene 7 millones de habitantes. Este número bajo de población, combinado con una campaña de vacunación masiva, ha llevado al país balcánico a ser el segundo de Europa por porcentaje de dosis suministradas, por detrás de Gran Bretaña.

